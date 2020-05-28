【財經評論】人民幣離岸價探底　不應過份看淡　升值大勢不變

人民幣近期走勢疲弱不已，離岸人民幣匯價於周三（26日）晚大跌近500個點子，跌破7.19關口，為9個月來新低。5月以來，人民幣兌美元匯率連續走低。離岸人民幣兌美元匯率從5月3日的7.0873最高跌至7.1967，貶值幅度高達1.5%；在岸人民幣兌美元匯率5月以來的貶值幅度也超過1%。

有分析認為，近期人民幣貶值是避險情緒下美元走強的結果。然而，自3月20日達到近期高點後，美元指數迅速由強轉弱。5月以來美元指數一直不溫不火，而且隨著全球各國陸續重啟經濟，市場上的避險情緒也開始降溫。5月25日以來，美元指數連跌三日，很難解釋人民幣兌美元匯率的急速下跌。因此，近期人民幣貶值趨勢與美元強勢無關。

也有分析認為，人民幣急速貶值是中國對最近美國在「港版國安法」等問題上表態的反擊措施。通過貨幣貶值，中國能夠提高本國產品的出口競爭力，給美國以壓力。然而，此時中美的經濟形勢與貿易戰時期不同。在全球經濟衰退、需求普遍疲軟的情況下，人民幣小幅貶值對出口的刺激作用不大，還容易造成資本恐慌和外逃。對中國而言，主動調貶人民幣兌美元匯率得不償失。

人民幣匯價成中美關係雨晴表

2018年以來，人民幣兌美元匯率的波動已經成為反映中美關係的晴雨錶。近期中美衝突加劇導致人民幣匯率承壓。5月22日中國「兩會」期間提出的「港版國安法」成為市場情緒的爆發點，人民幣盤中快速下跌。

在這種情況下，人民銀行沒有急於出手救市，反而在此後的兩個交易日（5月25日、2月26日）參照市場定價連續調貶人民幣兌美元中間價。因此，離岸人民幣兌美元匯率在2月27日的急跌在某種程度上也是中國央行放任市場的結果。

對於一個長期實施外匯管制的央行而言，干預匯率波動的手段有很多，因此能夠「穩坐釣魚台」。5月14日，人行剛剛在香港招標發行了價值300億元人民幣的央行票據。今次發行為到期滾動發行，因此對匯率影響不大，但是發行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量接近發行量的2.7倍，表明人民幣資產對境外投資者具有較強吸引力。

香港是國際資本進入中國市場的重要節點。圖為2017年7月3日香港交易所舉行「債券通」開通儀式。（新華社）

除了在離岸市場發行央行票據，人民幣兌美元匯率中間價報價模型中還包含「逆週期因數」。如果市場情緒導致人民幣出現快速升值或貶值，央行還能夠啟用「逆週期因數」調節匯率預期，穩定匯率波動。2018年8月中美貿易戰期間，央行就曾啟用「逆週期因數」對衝貶值方向的順週期情緒。

此外，在離岸人民幣兌美元匯率下跌的同時，通過「滬港通」、「深港通」流入中國股市的北向資金並沒有減少。Choice數據顯示，5月25日至5月27日北向資金分別淨流入A股21.45億元（人民幣‧下同）、38.85億元、12.88億元。這表明境外資金仍然看好中國資本市場。因此，擁有超3萬億美元外匯儲備的人行並不懼怕外匯市場的短期擾動。

當然，人行也不會放任人民幣繼續貶值。首先，人民幣兌美元匯率一旦形成強烈的下跌趨勢，拉升的代價就會增大數倍；其次，人民幣兌美元匯率下行將壓縮中國的貨幣政策空間，在經濟衰退期，這一負面影響更加明顯；最後，如果人民幣兌美元匯率持續下跌，人民幣資產回報率必然下降，流入中國資本市場的資金也會因此減少。

隨著中國國力的上升，中美之間的競爭也會愈加激烈。在這種情況下，人民幣兌美元匯率可能會被雙方當作籌碼，急漲急跌的情況也會時有發生。然而，從長遠來看，經濟穩定增長、金融持續開放、制度不斷完善的中國市場必然能夠吸引全球資本的目光，人民幣升值將是大勢所趨。