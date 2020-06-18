學中國搞基建　特朗普的「美國夢」能否實現

隨著各州重啟經濟，美國經濟開始復甦。美國商務部6月16日發佈的數據顯示， 5月全美零售銷售額錄得17.7%的按月增長，創下有統計記錄以來的最高增速。此前，接受道瓊斯（Dow Jones）調查的經濟學家預期5月零售銷售額將增長7.7%。消費是拉動美國經濟增長的最大驅動力，消費的復甦是美國經濟重拾增長的先兆。

然而，美聯儲（Fed）對美國經濟增長前景仍然十分悲觀。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）6月16日在國會聽證會上表示，儘管近期美國經濟情況有所改善，但由於新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的較高失業率和小企業倒閉潮，美國經濟仍面臨「顯著的長期傷害」。

鮑威爾擔心不無道理，5月零售銷售額雖然大幅增長，但是還未恢復到疫情大規模爆發前的水準。隨著經濟陷入長期衰退，永久性失業和企業倒閉對經濟產生將造成長期損害，工人也可能因為長時間的失業而喪失職業技能。

面對實體經濟的衰退，居民的消費慾望和企業的投資慾望都會下降。央行「放水」只能防止系統性金融危機的爆發，不能有效的提振經濟。對此，中國政府的做法是進行基礎設施建設，通過政府投資拉動經濟增長。

基礎設施建設對投資和消費的拉動作用十分明顯，是中國政府刺激經濟的常用手段。（新華社）

衰退期正是基建投資時機

經濟學家林毅夫認為，基礎設施影響每個企業的交易成本和投資的邊際收益。因此，衰退是進行基礎設施投資的絕佳機遇，其原因有三：第一，基建投資既增加了短期需求，也提高了長期經濟增長率；第二，經濟衰退時基建投資成本較低；第三，未來經濟增長率的提升和財政收入的增加將彌補基建投資的成本。

美國總統似乎意識到了這一點。據《彭博》報道，特朗普（Donald Trump）正在起草一項價值1萬億美元的基礎設施提案。該提案將把大部分資金用於道路和橋樑等傳統基礎設施項目，但也有相當部分資金將預留給5G無線基礎設施和農村寬帶。

美國基礎設施建設高速增長期主要集中在二戰時期。1933年至1945年，在美國總統羅斯福的主導下，美國基建投資佔固定資產投資的比重一直處於20%以上。當時，美國建設出全世界最好的公路系統，被譽為「車輪上的國家」。然而時過境遷，如今美國的基礎設施已經老舊不堪，變成制約經濟增長的枷鎖。

美國土木工程師學會（ASCE）每四年發佈一次美國基礎設施狀況「報吿卡」。在2017年的「報吿卡」中，美國基礎設施狀況評分僅為「D+」。在報吿中，ASCE表示，美國的基礎設施大部分低於標準，且瀕臨使用壽命終點。ASCE警吿稱，如果基礎設施不能得到顯著改善，將制約美國的生產力，阻礙經濟發展，在未來10年內給美國國內生產總值（GDP）造成4萬億美元損失，並喪失250萬個工作機會。

大多數美國政客對美國的基礎設施狀況心知肚明。在2016年競選總統期間，特朗普就以基建計劃為噱頭，吸引了大量選票。然而，時至今日特朗普的基建計劃仍停留在規劃階段，每次都是「雷聲大雨點小」。那麼，特朗普的「基建夢」為何難圓？

特朗普早在2016年競選總統時就提出了萬億基建計劃。（美聯社）

首先，大規模基礎設施投資意味著美國聯邦政府的赤字率將進一步上升。受疫情的衝擊，美國政府4月財政預算赤字已經創下歷史最高記錄，5月財政預算赤字按年近乎翻番。美國國會預算辦公室（CBO）預計，2020財年聯邦財政赤字將擴大至2.2萬億美元，相當於GDP的10%。在這種情況下，國會是否會支持特朗普的基建投資計劃還存在疑問。此前，奧巴馬（Barack Obama）在執政期間也提出過宏偉的基建計劃，但是由於政府財政預算不足，最終落地的基建投資因規模太小而收效甚微。

其次，州政府財政負擔巨大，無力配合聯邦政府的基建計劃。美國基礎設施維護的大部分費用（約80%）由州政府承擔。由於大多數州政府面臨財政困難，維護現有基礎設施已經是很沉重的負擔，根本無法支持新增基礎設施投資。在特朗普的基建計劃中，聯邦政府只出資10%左右，起到撬動社會資金的作用。對此，國會眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）認為，特朗普的計劃無異於將投資基建的負擔轉移給各州。

最後，黨派紛爭是特朗普推進基建計劃的最大阻力。由於美聯儲已經啟動「無限印鈔」模式，美國政府只要突破赤字貨幣化的底線，基建計劃的融資問題也不難解決。然而，2020年是美國的大選年，民主黨不可能在最緊要的關頭幫特朗普「出成績」。因此，只要民主黨不妥協，特朗普的「基建夢」就永遠無法實現。