金價屢創新高　《路透》﹕9家私人銀行建議客戶增持黃金

6月23日，芝加哥商品期貨交易所黃金期貨合約曾升至每盎司1,791.8（美元‧下同），創下8年來新高，與歷史最高點僅差不足20元。即將登頂的國際金價釋放了一種危險的信號，那就是對世界經濟的悲觀預期，以及對美元的不信任。

2020年年初爆發的新型冠狀病毒新一期《世界經濟展望報吿》顯示，世界經濟增長正在遭遇上世紀30年大蕭條以來最沉重的打擊。IMF預計2020年全球國內生產總值（GDP）增長將萎縮3%，這是大蕭條以來全球第一次面臨發達經濟體和新興經濟體同時進入衰退。

世界貿易組織（WTO）的預測顯示，2020年全球商品貿易量的降幅可能會超過2008年金融危機時期，達到13%至32%。此外，WTO認為2021年貿易復甦的估計有很大不確定，其結果在很大程度上取決於疫情持續時間和政策應對的有效性。

新冠肺炎疫情重創美國經濟，大量居民失去收入。圖為4月22日美國居民在馬薩諸塞州切爾西的救世軍中心等待領取救濟食品。（美聯社）

為了應對疫情引發的經濟衰退，各國「不惜一切代價」，推出了規模空前的財政政策和貨幣政策。目前，美國國會通過的經濟刺激方案合計已經接近3萬億美元。為了配合聯邦財政支出，美聯儲（Fed）開啟「無限量印鈔模式」，宣佈將根據需要購買國債。聯邦預算問責委員會（CRFB）預計，美國財政赤字和債務水準將達到二戰以來的最高水準。

日本的經濟刺激方案僅次於美國。目前，日本政府的「抗疫」支出總規模已經達到234萬億日圓，約相當於日本國內生產總值（GDP）的40%。此外，歐盟（EU）已提出了規模為1.85萬億歐元財政刺激方案來提振區內經濟。歐洲央行（ECB）的購債規模也隨之擴大至1.35億元。

然而，全球各大經濟體使出渾身解數刺激經濟時，疫情並沒有得到有效控制。新冠肺炎疫情在包括美國在內的多個國家呈二次爆發趨勢。根據世界衛生組織（WHO）的數據，6月21日新冠肺炎新增確診病例超過18.3萬例，創下單日新增病例數新高。本輪經濟衰退的根源是疫情引發的公共衛生危機，如果疫情得不到控制，各國的經濟刺激計劃必然事倍功半。

黃金作為保值工具並不會直接受益於經濟衰退。但是經濟持續衰退將迫使各國繼續加碼財政政策和貨幣政策，這將增加未來全球出現通貨膨脹的概率。正是這種通脹預期推動國際金價不斷走高。

黃金與美元同為避險工具，兩者存在相互替代的關係。（Getty）

此外，黃金與同為避險工具的美元存在相互替代的關係。1971年美元與黃金脫鈎後，黃金雖然失去貨幣屬性並退出國際結算體系，但是黃金在某種程度上始終是美元的「備胎」。可以說，黃金一直在「覬覦」美元在世界貨幣體系中的地位。

疫情引發的經濟衰退給了黃金取而代之的機會。一方面，為美元提供信用背書的美國政府已經陷入信任危機。隨著美國國債的不斷積累，美國政府的債務可持續性正在迅速下降。早在疫情爆發前，各國政府已經開始賣出美國國債。美國財政部的數據顯示，自2015年以來，外國政府和國際組織的資金已經連續5年從美國中長期國債市場中撤出，累計流出額超過1.2萬億美元。

另一方面，美國「濫發」美元救經濟的舉動正在不斷消磨投資者對美元的信心。在資產配置領域，黃金正在蠶食美元資產的份額。《路透》採訪的9家私人銀行都在建議客戶增加對黃金的配置，這些私人銀行為全球超富豪管理著約6萬億美元的資產。

曾經對黃金不屑一顧的美國投資者也開始將手中的美元換成黃金。5月，美國向全球黃金加工中心。瑞士進口了126.6噸黃金，價值約70億美元，創下美國單月進口黃金的最高記錄。自3月以來，瑞士出口到美國的黃金總計達到了281噸，是2019年全年總量的15倍。

因此，市場青睞黃金的背後不僅是對世界經濟的悲觀，也是對美元的不信任。隨著國際金價不斷上漲，投資者的通脹預期以及對美元價值的擔憂也會越來越強烈。如果宏觀經濟局勢不發生反轉，市場預期會不斷自我強化，國際金價或將在不久後突破歷史最高點。