【財經評論】第二輪美元放水在即　資本狂歡下中國卻在準備脫鈎？

7月美國「第二輪」經濟刺激計劃將至，萬億美元又將傾瀉直下，全球經濟都在為此而動盪。美國的金融資本在狂歡，實體資本被再次「洗劫」，中國的股市在暴漲、人民幣兌美元匯率暴漲。國際熱錢在避險人民幣，而中國政府在迎接國際資本流入的同時，也做好了應對美股危機、美元「放水」的脫鈎準備。

面對疫情給美國經濟帶來的影響，美國政府的第一輪2萬億美元的經濟刺激即將吿罄。新一輪萬億美元「洪水」即將來臨。圖為3月27日，特朗普（右二）簽署第一輪2萬億美元經濟刺激法案。（AP）

截至到7月底，美國為應對新冠肺炎疫情和經濟衰退的第一輪2萬億美元的經濟刺激計劃即將吿罄，美國政府將面臨無錢可用的窘境。海量美元的投入不僅沒有如期恢復美國經濟，越來越糟糕的疫情，反而讓美國各個經濟部門的資金再次捉襟見肘。為此，美國啟動第二輪經濟刺激計劃已經計入倒計時。

美國財政部長姆努欽（Steven Terner Mnuchin）已經於6月23日在接受媒體採訪時放出風聲，美國政府正與國會進行討論，可能會在7月通過總規模萬億美元的就新一輪刺激措施。

而美國總統特朗普（Donald Trump）儘管在美國國慶演講是信誓旦旦地宣稱「明年將是我們有史以來最偉大的一年。」但是也不得不面對實際糟糕的經濟和疫情的失控——美國累計超過300萬人的新冠肺炎確診病例肯定需要更多的資金來進行救助，美國的勞動參與率依然不足62%，近4,000萬人失業，最初的失業救濟資金已經見底。美國股市也已經吸光了上一輪刺激的海量資金，大盤多日盤整等待著又一輪的「補血」。而美國的實體企業依然危機重重，波音、穀歌等美國支柱型企業都在裁員或準備裁員，美國頁巖氣企業更是紛紛破產。

一切都在指向美國即將啟動又一輪的大規模經濟刺激，倒計時已經開始。對此特朗普也表示，希望在「接下來的幾周內」再推出1萬億美元刺激計劃。萬億美元的「洪流」又將對世界財富，尤其是美元計價的財富進行以新一輪的「收割」。而一旦拖延，美國經濟，尤其是美國股市立即就將陷入再次「崩盤」，美元計價的財富同樣也將面臨一場浩劫。

正所謂「騎虎難下」。全世界都清楚，美國的第一輪2萬億美元的經濟刺激計劃已經失敗，美國經濟慾壑難填。但是又不得不選擇為之繼續「輸血」，否則，不僅之前的投入的資金和購買的債務難以收回，之後，隨著美元債務的崩塌還將被帶入更深的漩渦。

對此，美國原國家安全顧問亨利·基辛格（Henry Alfred Kissinger），這位美國政治的資深元老甚至直言不諱的指出，「如果美國敗了，對誰都不好過，尤其是中國」。這已經是赤裸裸的威脅。全世界的資本市場都不得不為即將到來的又一波美元「洪水」做好應對準備。

當然，這些準備也包括，為賺取最後一波「美元」紅利而進行的狂歡。儘管此刻華爾街的精英們和華盛頓的政客們知道了盛宴即將結束，危機就要來臨，但是每一個人都希望能抓住最後的機遇，在危機來臨之前賺得更多。尤其是美國股市，美元「洪水」將又一次吹大財富的泡沫，幾乎所有會講故事的股票都在大漲。7月初，美國電動汽車企業特斯拉（Tesla）的股票已經暴漲，從7月2日至7日，5天內該公司股價上漲了超過13%，市值累計增加了近700億美元，相當於美國通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）等三大汽車巨頭的市值總和。就連波音公司這家正處於飛機事故危機和半停產狀態下的公司，也因為一點點利好，股票價格比5月中旬也上漲了近35%。一切都在脫離實際的價值、甚至是理性的判斷。

而在國際上，美元卻在遭受質疑。美元指數已經從5月中旬的近100.24點降至7月7日的96.96點。美元無論是購買力還是信用都在大打折扣。儘管在沒有出現新的替代者之前，美元體系尚不會崩塌。但是，人們已經有了更多以新的選擇，人民幣就是其中之一。

從5月底至7月7日，美元兌人民幣匯率已經上暴跌接近1.4%，幾近突破「1：7」的心理關口。在一部分美元進入美國市場參與最後的盛宴之時，另一部分國際資本則將人民幣當成了避風港。儘管「去中國化」的故事被媒體大肆炒作，但是大量資本卻開始流入中國市場。美國新一輪經濟刺激的「蝴蝶翅膀」正在掀起大洋彼岸的一場風暴。

中國政府一方面採取更加開放的金融改革和資本市場改革，欲將海外資本引入中國，進而推動中國資本市場的繁榮，支持更多的實體經濟走出困境。在資金得追捧下，中國股市正在加速啟動。從5月底至7月7日，中國股市上證綜合指數大漲493點，漲幅超過17%，牛市似乎只有一步之遙。

但是，另一方面，中國政府也在高度警惕，這次新一輪美元「洪水」帶來的衝擊。過量的國際熱錢和避險資金，並無益於中國經濟的發展，反而會激起市場的投機情緒，再次推高人民幣資產，加大通脹壓力，加大美元對人民幣資產的套利風險。尤其是美元「量化寬鬆」政策的不可持續，遲早會導致整個以美元為依託的財富體系的崩潰。

7月7日，中國的《證券日報》等四家權威證券媒體，先後發表文章警示股市風險，倡導理性投資，為市場降溫。中國國務院副總理劉鶴也早在此前6月18日的上海陸家嘴論壇的書面發言上提出了「以國內循環為主、國際國內互促」的中國經濟發展格局。中國政府顯然在迎接國際資本的流入的同時，也做好了應對美股危機、美元「放水」的心理準備。

因為，一旦美元又一輪「放水」的利多出盡，抑或沒有達到預期效果，整個資本市場將出現大幅動盪。而且隨著新冠肺炎疫情的在美國的失控和美國經濟的衰退，美元爆發系統性的風險已經難以避免，而且為期不遠。

在這種情況下，中國顯然不能將資本市場和財富建立在美元體系之上，也不能因為外部市場的資本「狂歡」和避險，在短期內陷入不切實的牛市預期。而且是要藉機加強內部經濟循環對市場的支撐，利用資本危機吸納國際資金的同時做好應對危機爆發的準備，甚至是逐步脫鈎美元體系，這才是中國政府和中國經濟應對美元「放水」的完整方案。