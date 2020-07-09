豬肉價格上揚推高內地6月通脹　居住及生活用品等價格卻回落

中國國家統計局公佈居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據。6月CPI按年上漲2.5%，PPI按年下降3%。兩項數據基本符合市場預期，分析認為，總體需求依然偏弱的格局下，CPI和PPI均有改善，給了人民銀行貨幣政策更大的騰挪空間。

6月CPI按年走高主要是豬肉價格與果蔬價格反彈推動。根據中國商務部監測數據顯示，中國國內生豬批發價格由5月底的每公斤38.6元人民幣（人民幣‧下同）反彈至6月44.66元，按年增長93.2%，帶動CPI上漲2.05個百分點。

從按月來看，菜價格與畜肉類價格按月出現明顯增長，合計拉動了CPI按月上漲了0.3個百分點。中泰證券研究室高級經濟學家楊暢分析，這或許是由於近期中國南方多個省市出現了洪澇災害，導致供給收縮，帶動了價格按月上漲，而非需求擴張導致的價格回升。與之相印證的是，在八大類消費品價格中，僅有食品煙酒按月增長了0.1%，包括衣著、居住、生活用品及服務、交通和通信、教育文化和娛樂均為按月下降，這也表明了消費需求仍然相對較弱。

從2019年開始，中國豬肉價格持續走高，國務院總理李克強在地方考察時，詢問豬肉價格。（新華社）

在細分項中，交通工具用燃料按月上漲0.2%，但以南華滬燃油期貨月末價計算的按月漲幅，6月按月上漲了3%（5月為按月上漲7.4%），因此，體現在物價上的燃料價格雖然按月上漲，但難以反映下游需求的擴張。同時，旅遊價格按月下降1.8%，也表明居民出行的意願不足。6月核心CPI按月下降0.1%，按年上漲0.9%，漲幅比5月回落0.2個百分點，核心CPI回落表明消費乏力。

值得注意的是，6月租賃房租按月下降0.1%，這與往年6月開始畢業生租房旺季房租抬升明顯背離，這表明疫情對畢業生就業造成的不利影響開始在數據中體現，租房需求下降，房東降價減少空置。

在PPI數據方面，6月PPI按月上漲0.4%，按年下降3%，降幅比5月收窄0.7個百分點。從細項來看，採掘工業價格上漲4.9%，原材料工業價格上漲0.7%，加工工業價格上漲0.2%，上游供給收縮導致價格上漲的態勢較為明顯。分行業看，油氣開採、黑色礦採以及中游的油煤加工、黑色冶煉、有色冶煉按月漲幅明顯，而貼近下游的主要行業，按月漲幅穩略有收窄。

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，考慮到中國國內疫情防控態勢良好，經濟活動基本恢復常態，消費者與投資信心回暖，內需處於復甦擴張的軌道。另外，全球主要經濟體大規模財政貨幣支持政策，也有助於國際大宗商品價格抬升，帶動中國工業生產者價格逐步改善。

楊暢表示，就6月份數據來看，儘管CPI與PPI按月均出現了改善狀況，但拆開看，主要是由於上游供給收縮導致的價格上漲，而非下游需求擴張帶動，因此復甦勢頭還需要謹慎觀察後續反彈力度。不過，近期人民幣離岸匯率升破7元關口，疊加需求相對偏弱，這一組合給予了貨幣政策更大的騰挪空間。