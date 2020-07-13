看好中國發展前景　外資會「搶購」哪些資產？

6月以來，新型冠狀病毒肺炎疫情在全球多地出現反覆。在此背景下，有能力遏制疫情傳播的中國成為全球經濟為數不多的亮點。世界銀行（World Bank）6月8日發佈的《全球經濟展望》預計，2020年全球經濟將收縮5.2%，但是中國經濟仍將保持增長態勢。持有相同觀點還有國際貨幣基金組織（IMF）。6月24日，IMF發佈的《世界經濟展望報吿》預計，2020年全球經濟將萎縮4.9%，而中國是唯一保持經濟增長的主要經濟體。

中國經濟鶴立雞群的表現令中國資本市場成為全球資金的「避風港」和「淘金灣」。7月7日，高盛發佈報吿指出，中國經濟正全面恢復，疫情雖有零星爆發但迅速得到控制，這使中國的重啟經濟進程順利展開。此外，在過去幾個月裏，貨幣工具及信貸政策創造了有利的金融環境，企業盈利也有改善趨勢。同時，A股的估值相對較低、散戶參與熱情高漲，均有利於股市走強。因此，高盛將滬深300指數12個月目標點位上調至4,600點，重申「增持」A股的看法。

《東方財富Choice》數據顯示，7月以來，通過「滬股通」、「深股通」淨流入A股的境外資金超過585億元人民幣，相當於2019年全年淨流入額的19%左右。部分股票甚至出現被外資「買爆」的情況。深圳證券交易所網站披露數據顯示，截至7月9日，泰格醫藥、美的集團、廣聯達、索菲亞和啟明星辰5只深市股票均已超過26%的外資持股比例「警戒線」。

7月以來，上海證券交易所綜合股價指數（簡稱上證指數）在8個交易日內飆升13.36%，直接將A股送入「技術性牛市」。（新華社）

被外資盯上的不只是A股，中國債券市場也獲得國際資本的青睞。摩根士丹利首席經濟學家邢自強表示，現在海外投資人對中國債券市場非常感興趣，在全球擁抱零利率、負利率和量化寬鬆的情況下，中國主權資產（國債）體現出了比較強的回報性。邢自強認為，隨著中國加快開放資本市場，每年將有近千億美元的境外資金流入中國股市和債市。

景順（Invesco）亞洲信用研究主管胡奕認為，驅動境外投資者增加配置的主要原因之一是收益率。中國債券的收益率和主要發達國家收益率的差距正在拉大，目前中美10年期國債收益率利差約為215個基點，是近10年來的高位。同時，中國境內債券和全球主要的利率債和信用債市場呈現出比較低的相關性，這就意味著將中國債券加入組合當中有助於投資組合的多元化和風險分散。此外，中國較好較快地控制了疫情也進一步增強了國際投資者的信心。在3月份的全球市場拋售過程當中，中國境內信用債市場在疫情高峰期的表現遠優於全球主要信用債市場。

據中央結算公司公佈數據顯示，自2018年12月以來，該機構為境外機構託管的債券面額已連續19個月保持增長。2020年上半年，中央結算公司為境外機構託管債券面額淨增量達3,190億元，達到2019年同期的2.3倍。截至6月末，境外機構持債規模佔中國債券總量的2.4%，持有中國國債的佔比已經升至9%。

今年首5個月外資在華併購總值90億美元

此外，外資在華的併購熱情也前所未有。研究機構榮鼎諮詢（Rhodium Group）6月18日發佈的研究報吿顯示，2019年全年外資在華併購金額高達350億美元，為近10年高點。2020年前5個月，外資在華併購金額達到90億美元，10年來首次超過同期中國企業海外併購金額。榮鼎表示，只要中國繼續在全球經濟增長中佔據可觀份額，外國投資者對中國資產的併購將保持強勁勢頭。

在報吿中，榮鼎給出了外資對中國資產感興趣的三個理由。第一，中國有旺盛的消費需求。儘管消費受到疫情的衝擊，但是跨國企業仍然願意押注中國中產階級消費力量的長期崛起。例如，百事可樂斥資7億美元收購中國零食品牌百草味。第二，中國正在一些領域加大開放力度。在中國取消外資股權門檻後，跨國公司紛紛購買合資企業的股份。例如，摩根大通正以約10億美元的價格收購上投摩根基金管理公司的全部股權。第三，中國企業日漸成熟，已經成為某些行業的領導者。例如，大眾汽車計劃以12億美元收購中國電池製造商國軒高科26%的股份。