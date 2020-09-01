日韓東盟等15國年內簽署區域協議

8月29日中印衝突再起，8月31日，中國商務部表示，中國將深化「中國—東盟」自貿區建設，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）年內如期簽署。中國在加速啟動國內經濟「內循環」的同時，也正在加速區域經濟建設的「外循環」建設。

RCEP是指中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度等6國，以及東盟（ASEAN）10國共同參加的一個區域經濟自由貿易協定。通過削減關稅及非關稅壁壘，該協定旨在建立16國統一市場。一旦該協議成功簽署，該區域將形成涵蓋約35億人口，GDP總和將達23萬億美元，佔全球總量的1/3的世界最大的自貿區。

該協議是從中國提出的「東盟—中日韓」即"10+3"自貿區發展而來，後又加入了澳洲和新西蘭兩國，發展為「10+5」自貿區。之後，中國一直希望印度也能加入，將RCEP從亞太地區拓展到印度洋地區。

一方面，印度希望加入RCEP這印度就將獲得更廣闊的市場，在歐美之外進一步拓寬自己的引資管道。而另一方面印度擔心開放市場後給印度產業帶來的壓力大。在2013年東盟與6國經濟部長會議上，印度政府曾經一度同意了《RCEP談判指導原則和目標》。這使得整個RCEP協定「10+6」橫跨亞太和南亞的格局即將形成。這對於中國，以及整個亞洲來講是一個充滿誘惑的希望。

於是整個RCEP的談判進程被拖延下來，大家都在等待印度的加入。2019年10月，中國國家主席習近平曾經隨訪印度，與莫迪進行非正式會晤。中國希望說服印度放棄對美國不切實際的希望，正視經濟發展的實際需求，從被歐美財團把持的印度經濟架構中解脫出來，加大與東盟、中國的合作。在基礎設施、農村改革等方面實現經濟的可持續、平衡發展。

隨着印度國內自身矛盾的加劇和經濟的下滑，莫迪（右）已經將自身的政治前途和國家命運寄託於美國特朗普政府的支持。圖為2月24日,美國總統特朗普訪問印度與莫迪握手擁抱。（Reuters）

繼2019年11月參與RCEP談判除印度外的15個國家一起發表聲明，宣佈完成了談判，準備2020年簽署協議之後，8月31日，中國商務部再次表示，RCEP協定將在年內如期簽署，中國不會等待。

這一方面來源於目前美國的獨立主義情緒已經愈演愈烈，整個東盟和日韓各國需要防範美國單方面退出世界貿易組織（WTO）的風險。加入區域自由貿易無疑成為各國最好的選擇。另一方面，中國在加緊建設經濟「內循環」的同時，也迫切打通「外循環」的更多通道。

尤其是在美國極力推行單邊主義，自身經濟虛弱無暇外顧的情況下，儘快敲定中日韓自貿區，將正處於搖擺的澳洲從經濟上拉向中國，並使得整個亞太地區連成一體。這就顯得十分重要。新冠肺炎疫情爆發以來，世界經濟都處在衰退邊緣，急需大家抱團取暖。儘管在政治上，可能各國還存在分歧，各有各的派系。尤其是澳洲還在受控於美國，對中國的5G等通信產品進行制裁。但是，沒有國家會像印度那樣固執和「野心勃勃」，為了討好美國和中國在經濟上徹底鬧翻。

中國希望將政治與經濟進行切分，加速中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭5國，以及東盟10國共同參加的「10+5」的RCEP協定的簽署，將是中國突破美國遏制政策的一項勝利。即使沒有印度，該區域也將涵蓋約26億人口，GDP總和將達21萬億美元，依然將佔到全球總量的1/3，依然還是世界最大的自貿區，也是世界經濟最為活躍的區域。

中國、日本、韓國的產能、科技和金融市場能更加緊密地合作。中國和東盟的產業合作和產業鏈配套延伸將更加順暢，人民幣國際化，人民幣的國際結算與儲備將率先在這個區域推行。而澳洲、新西蘭的資源和農產品，也將擺脫歐美財團的單方面控制，成為中國乃至整個東盟地區經濟發展區的重要支撐。更加公平、合理的新的國際貿易規則將在這個區域得以形成，並對全球起到示範作用。這對中國和世界來講都是一個巨大的機遇。