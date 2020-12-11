歐洲加開印鈔機　金價守穩千八關後能否再下一城?

歐洲央行隔晚宣布擴大多項量寬措施，同一時間，歐盟領導人在布魯塞爾舉行的會議上，亦終於化解成員國間的分歧，歷史性地推出由歐盟聯合債券支持的2.2萬億美元刺激計劃，將在貨幣政策與財政政策上雙管齊下，挽救疫情下疲弱的經濟。雖然現時美國的最新紓困方案仍然未有定案，不過兩黨都必須打好「疫情牌」，盡快推出財政刺激措施「救市」。面對歐洲再加碼開「印鈔機」，資產價格料會受支持。上月錄得「超賣」的黃金跌勢喘定，紐約期金最新企穩在千八美元關口，未來可否再下一城?不妨從以下三個角度一同了解。

美匯指數偏弱，是商品價格上漲的原因之一，油價昨晚就升至3年高位。（視覺中國）

（一）美匯指數

近日美匯指數跌穿91，創出2018年4月後的新低。美匯指數下跌，傳統上會對以美元計價的黃金價格帶來上行壓力。美元今年的跌浪，源於美國自今年3月起推行「無上限」量化寬鬆，同月推出歷史性2萬億美元第一輪刺激經濟財政計劃，以拯救當時失業人數突破330萬破紀錄的經濟危機。央行急速「開水喉」後雖然止住了百萬失業人口的升勢，不過對國家財政構成天大壓力。截至 9月底的財政年度預算赤字飆至逾3萬美元，創新高紀錄。美匯指數亦較今年的高位102水平，急跌了足足10.9%。

（二）黃金ETF持倉

昨日世界黃金協會數據顯示，11月黃金交易所買賣基金（ETF）持倉規模較上月減少68億美元或107噸，不單止為過去一年來首次下跌，淨流出規模更是歷來第二高。

有指黃金持倉水平，是反映投資者對金價的好淡看法，不過要留意的是，ETF持倉其實並不是一個前膽性的數據，反而是一個滯後數字，反映的已經是上月機構投資者對黃金的倉位。而事實上，上月黃金價格明顯有沽壓，一度跌穿千八美元水平，全月計跌幅近6%，有機會反映了黃金ETF持倉減少的因素。

黃金ETF大幅減少買入，影響第二季黃金需求。﹙路透社﹚

（三）疫情因素

新冠肺炎疫情主宰今年政經民生大局，全球因患上肺炎不幸離世的人數超越150萬人，幸好來到一年將盡，各國相繼傳出疫苗成功研發的佳音。疫苗的進展良好重燃投資市場的信心，驅使資金自黃金等避險資產上撤離，金價因而下滑。

圖為2020年12月8日，蘇格蘭愛丁堡一間醫院有護士協助施打輝瑞和生物新科技的新冠疫苗。（美聯社）

不過，抗疫實屬全球大事，需要有大批市民遵守社交距離及願意接種疫苗，才可能產生群體免疫力。當發達國家仍有人高唱「反疫苗」、「反科學」的口號，抗拒接受社交隔離以及注射疫苗等防疫措施，相信疫情要在全球平息未必如想像中容易。另外，疫苗的冷藏運送問題，亦是一大難關，美國藥廠輝瑞生產的疫苗較複雜，一定要儲存在負70℃，到貨後要在當地稀釋才可注射。即使是發達地區如香港，特區政府宣布最快要在明年第一季才可以獲得首批100萬劑輝瑞疫苗。香港尚且如此，那麼其他發展中國家呢?

總括而言，肺炎疫情能夠盡快告一段落，是全球人類的冀昐。不過，是否能夠單靠疫苗的誕生，令疫情在全球完全受控，仍需時觀察。與此同時，歐美央行已經開啟了的印鈔機，正源源不絕地增加市場流動性，推高通脹預期。觀察黃金價格自上月底一度跌穿千八美元關口後，本月已經掉頭回升，因此不宜對過分看淡。