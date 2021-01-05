財經評論｜內銀新規將房貸佔比封頂　以防出現「大到不能倒」

銀保監會主席郭樹清早前表示，房地產是現階段金融風險最大「灰犀牛」，中央現時推出的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，限制銀行業貸款過度向房地產傾斜，以防「大到不能倒」的情況出現。

去年12月31日中國人行、銀保監會聯合發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》（下稱《通知》），明確了房地產貸款集中度管理制度的機構覆蓋範圍、管理要求及調整機制。房地產貸款集中度管理制度主要是指在中國境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款餘額佔比及個人住房貸款餘額佔比應滿足央行、銀保監會確定的管理要求，即不得高於央行、銀保監會確定的相應上限。

分5檔管制房貸佔比

房地產貸款集中度管理制度共分為5個檔位，每檔設置了房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘額佔比兩個上限。其中，六大國有大行和國家開發銀行為第一檔，兩項上限分別為40%和32.5%，屬5檔之中最高，而中小型銀行、縣域農合機構、村鎮銀行等則依序減少。

《通知》從自今年1月1日起實施，但也設立了2年以上的過渡期，包括2020年12月底，銀行業金融機構房地產貸款佔比、個人住房貸款佔比超出管理要求，超出2個百分點以內的，業務調整過渡期為2年；超出2個百分點及以上的，業務調整過渡期為4年。而《通知》將住房租賃有關貸款、資管新規過渡期內回表的房地產貸款排除在統計範圍之外，避免對銀行業和房地產企業造成短期衝擊。

（六大國有大行和國家開發銀行為第一檔，房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘額佔比上限分別為40%和32.5%，屬5檔之中最高。資料來源：申萬宏源）

招行損傷最大

新規推出意味銀行需改變或調整現時的借貸組合，花旗預計房貸增長自2018至2020年上半年的18%、17%及16%，降至今年的11%增長。不過，該行表示，對於銀行來說，房貸業務是最佳的資產，並視為最低風險的信貸資產。如果銀行被迫加重公司貸款業務，會加大銀行的風險敞口。

在新規之下，中行、建行、郵儲行、招行、興業銀行均需下調房貸佔比，當中，招行預計受影響最大。富瑞表示，招行其房貸比率達34.5%，較上限高出7個百分點，個人住房貸款為26.4%，較上限高6.4%，為行業之中與新規規定的差距最大。如果未來每年錄得10%的貸款增長，公司需要將未來4年的房貸增長降至4%以下，方能符合規定。至於興業銀行，兩個指標分別為33.7%和25.7%，均超出要求上限。

相反，交行在四大行之中，影響最低，房地產貸款餘額佔比及個人住房貸款餘額佔比分別為26.5%及20.9%，符合新規要求之餘，更大幅低於要求上限。

（招行超出新規上限，須減低房貸佔比。資料來源：富瑞）

新規不是為了遏制房地產行業正常擴張

申萬宏源認為，這次規定的重點在於控制房地產相關貸款的佔比，也就是控制未來數年房地產相關貸款相對於總貸款的增速，而不是要壓降貸款的絕對規模。

如果2020年底大行房地產貸款佔比達到42.4%，按新規要求，在未來4年佔比每年應下降0.6個百分點。過去2年，人民幣貸款餘額增速約13%，只要控制房地產貸款增速在11.3%至11.4%就可達到考核要求，而這個增速依然是不低，不會對銀行和房地產企業造成過大的調整壓力。

要求銀行擁有更充足的資本能力

與此同時，中國人民銀行及銀保監去年12月初公佈《系統重要性銀行評估辦法》，為未來監管機構就系統重要性銀行附加監管要求先作準備，其新規同樣於今年1月1日生效。當中指出D-SIB清單將會每年發布，以作為區別監管的基礎，防止系統性風險。商業銀行、開發銀行及政策性銀行都屬於這一範圍。

花旗預計包括六大國有銀行在內的8至13間內銀入選中國系統重要性銀行，考慮到更嚴格的資本充足率及槓桿率等要求，相關銀行將面臨貸款增速放緩和下調派息等壓力，預料多達13內銀須補充資本。

假設針對入選D-SIB要額外0.5至1個百分點的資本要求，在此新的一級資本比率（CET1）要求之下，今年只介乎0.5%至1%資本緩衝區的銀行有民生銀行、平安銀行、郵儲行、興業銀行、中信銀行，預計上述銀行或要減慢借貸增長、減少派息或是補充資本。同時，該行相信，該批銀行由於有更大的資本壓力，所以有更多動力去推動盈利增長，並將市賬率（PB）提升至1倍水平，從而進行集資。

（紅格和黃格分別為資本緩衝區低於0.5%及介乎0.5%至1%之間的銀行。資料來源：花旗）

中國對銀行提升資本要求和調整借貸組合，無非要銀行更多的投入實體經濟之中，為經濟健康復甦作出打算。人行將2項直達實體經濟貨幣政策工具均延期至3月31日，表示繼續實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策和普惠小微企業信用貸款支持政策。普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至2021年3月31日。對於2021年1月1日至3月31日期間到期的普惠小微企業貸款，按市場化原則「應延盡延」，由銀行和企業自主協商確定，繼續實施階段性延期還本付息。

總結而言，中國中央經濟工作會議要求宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性，保持宏觀槓桿率基本穩定，中央最高決策層對維持金融穩定的意圖十分明顯。今次新規目的為限制銀行業貸款過度向房地產傾斜，同時暗示銀行要將貸款投放至實體經濟之中。