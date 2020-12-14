14家大中型內銀理財子公司獲批

自2018年年末《商業銀行理財子公司管理辦法》實施以來，中國銀行系理財子公司已是「遍地落子」，如今已有數十家銀行陸續宣布將籌建設立理財子公司。

《證券日報》報道，隨着日前民生銀行旗下理財子公司獲批籌建，目前國有六大行、股份行理財子公司開業及獲批籌建的數量已增至14家。

值得注意的是，國有大行及股份制銀行成果最為顯著，走在全國的前列。

上述開業的理財子公司中，就包括了工農中建交郵儲這6家國有大行，此外，12家全國性股份制銀行中的招商銀行、興業銀行、光大銀行、中信銀行、平安銀行和華夏銀行的理財子公司也已開業。廣發銀行、浦發銀行、民生銀行則於今年獲批籌建。

就在上個月，浙商銀行也對外公吿披露，其擬出資20億元人民幣全資設立浙銀理財有限責任公司。至此，國有大行及股份行中，僅有恒豐銀行、渤海銀行尚未對外披露籌建設立理財子公司的事項。

浙商行亦擬建理財子公司

對於國有大行、股份行絕大部分銀行理財子公司的陸續開業、獲批籌建，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者採訪時表示，相較於大中型銀行，地方銀行理財子公司的發展未來還面臨兩重壓力。一是設立時需要較高的實繳資本金，這將給銀行帶來一定的繳付壓力，而資產管理規模不足或會導致競爭力不足；二是地方銀行理財子公司由於對新業務類型人才和制度儲備不足，投資能力和抗周期風險能力也需補強。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮在接受《證券日報》記者採訪時表示，銀行成立理財子公司是一種由點及面的漸進式過程，是「摸着石頭過河」。在此過程中，由於門檻所限及資金需求，大行更能夠抓住先機，在轉型過程中充分發揮帶頭作用。