兩會開幕恒指守二萬九　科指技術熊市　黃國英料調整「無咁快完」

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-04 20:08

恒指連續三星期出現「梅花間竹」式上落，指數一日升一日跌，投資者捉不到方向。恒指今早低開350餘點，其後最多挫近800點，午後美債息回落，恒指跌幅收窄，收市跌643點或2.15%，報29236點。今日跌市成交卻增加逾20%，達到2,244億元。

北水轉買為沽

資金流向方面，北水今日轉買為沽，合計淨流出43.32億元；而上日是合計淨流入57.47億元。

科指下午愈跌愈急，最低見8,807點，穿上周低位，下試一月中低位，同時跌穿50天線(約9310點)。科指自2月18日歷史高位11001點計，回落足足兩成，技術上步入熊市走勢。

美團(3690)單日急挫32.6元或8.7%，齊頭收報340元(美團App介面)

科指高位累挫兩成

ATM股份中，美團（3690）單日急挫32.6元或8.7%，齊頭收報340元，跌穿50天線。美團旗下社區團購業務「美團優選」，上日遭市場監管總局罰款150萬元人民幣。

對於科指是否跌入熊市區域，豐盛金融資產管理董事黃國英接受訪問時表示，現時市場指數大幅波動，是基於早前投資氣氛熾熱，指「散戶入場多，令升市升得離譜」，跌市又太過敏感。目前不能單憑科指跌幅達到20%，就急於判斷是熊市。

美團單日挫近9%

他認為現時投資市場情緒過敏，調整「無咁快完」。要判斷後市走向，有兩大關鍵指標，第一是美國債市何時回穩，美債息突然抽升，觸發高估值股份，特別是科技股的大幅回調，出現估值下調（multiple contraction）。

第二，要關注內地A股走勢，因為新春以來，內地A股的「白馬股」、行業龍頭股走勢強差人意，例如茅台的跌幅明顯，擔心內地投資者樂觀情緒會改變。