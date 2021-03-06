兩會2021｜從政府工作報吿看A股投資主線

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-03-06 11:00

周五（5日）兩市股指大幅低開後觸底回彈，上證指數3500點再度失而復得。盤中券商、汽車、白酒、科技股回暖，周期、軍工、保險股則大幅調整。上證指數收盤報3501.99點，跌0.04%；深證成指報14412.31點，跌0.03%；創業板指報2871.97點，漲0.70%。機構認為，市場繼續調整空間有限，維持指數呈寬幅震盪走勢的判斷。

國務院總理李克強在兩會做政府工作報吿時，明確了中國政府2021年的八大任務。除去引起社會反響的社保、環境保護、醫療改革、房價調控、教育改革等民生問題，每年兩會都會出現一批新的熱點，歷來這些熱點都可能成為貫穿全年的投資主線。

譬如2014年兩會提出「一帶一路」倡議，其後一年，A股「一帶一路」概念指數上漲101%。2015年提出「互聯網+」概念，互聯網指數在兩會閉幕後3個月內上漲73%；2016年提出「供給側結構改革」開啟了周期資源大宗商品一年的強勢表現；近一年以來充電樁、新能源汽車、電池材料等股票的強勢表現也與2020年提出「兩新一重」（「兩新」指新型基礎設施建設和新型城鎮化建設， 「一重」指交通、水利等重大工程）密不可分。

2021年是第十四個五年規劃的第一年，因此兩會的核心是「十四五」規劃的正式文件。從前期「十四五」的徵求意見稿和已經召開的地方兩會來看，「碳中和」和科技創新無疑是今年兩會政策導向的重要投資方向，兩者也是十四五徵求意見稿的首兩項內容。

從今天政府工作報吿的內容來看，「創新」被提及42次，成為「建設」、「經濟」、「改革」之後的第四大高頻詞。另外，科技也被提到23次；而碳中和和碳達峰位列2021年八大重點工作之一。按照目前目標，温室氣體排放總量要在2030年前達到頂點，2050年温室氣體淨排放為0。

實現碳中和的堅定決心將深刻影響中國的能源結構、工業生產與消費方式。實現碳中和的關鍵，在於使佔85%碳排放的化石能源實現向清潔能源的轉變。2020年非化石能源佔比約為16.4%，機構預計2030年該比例將達到26%，2060年接近100%。

太陽能發電裝機容量2019年佔全國發電裝機容量約10.2%，增長空間較大。（資料圖片）

中信證券預計，實現碳中和的主要路徑包括：電力生產清潔化，發展氫能源，交通和工業的電動化及氫能化等四個方面。具體來看，第一，藉助光伏、風電裝機量增長，電力系統將實現清潔排放；第二，氫能源將實現全面商業化，特別是在航空和汽車等領域；第三，鋼鐵、建材、交通等能源消費部門，將進行大規模的電動化和氫能化改造；這些技術改進都離不開科技創新。

這就意味着高碳排放行業將迎來新一輪「供給側改革」。參考之前「供給側改革」期間周期資源類行業出現產能集中度上升，帶動龍頭公司毛利率改善，股票明顯上漲。本輪碳中和影響可能類似。一方面，資源品和原材料如煤炭、石油、鋼鐵、火電等行業作為受到碳中和直接約束的行業，後續的下游需求空間將受到限制，因此只有產業內的龍頭公司依靠較好的成本控制能力才能繼續立足，龍頭溢價將更為明顯。另一方面，化工、機械、交運、汽車等行業主要作為需求方參與到碳中和框架，其投資周期受到影響小於資源品，但產業升級、節能技術、新能源替代等或成為後續的趨勢。

東北證券認為，在碳中和的背景下，光伏、風電等新能源對於傳統能源的替代進一步強化。過去10年可再生能源成本快速下降，新能源替代傳統能源的經濟效益基礎得到保障。氣候峰會更是給出了2030年風電、太陽能發電總裝機容量至少12億千瓦。預計中國光伏和風電年均新增裝機容量複合增長將達到17.95%、10.16%。光伏和風電的擴容也將帶動儲能設施的發展。