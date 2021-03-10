資金轉戰歐洲　德股強勢破頂　歐央行議息成關鍵│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-10 20:20

中港股市近日回吐，美國納指亦正在調整，資金轉投入歐洲市場，德國股市處於強勢，連升3日兼續創歷史新高，法國股市亦重返疫情前水平。

歐元區經濟復甦進度不錯，2月製造業PMI上修後創3年高位至57.9，出口及新訂單數字亦創去年10月高位，經濟明顯開始復甦。再者，歐元區1月份通脹率增長0.9%，較去年12月的負0.3%大幅增長。市場一度憂慮通脹急劇升溫，但其後2月份公布的歐元區通脹按年增長0.9%，表現與1月份持平，並遠遠低於2%的目標，釋除通脹再急升的疑慮。

歐央行明日議息

歐央行議息將在明日舉行，市場關注歐央行的行動，例如會否採取行動壓制長債息上升。包括行長拉加德在內的多名歐央行委員早前發表言論，暗示央行不贊同債息上升，可能會採取行動應對。

歐央行委員兼德國央行行長魏德曼接受《CNBC》訪問時表示，面對債息上升的問題，歐央行在操作「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」上具有彈性。他指歐央行可再度增加買債以應對長期債息上升，但認為首要分析債息上升成因。

德國股市近日突破14197點阻力，成交亦有所放大，可見資金流入德國股。德股現升0.2%，報14470點，連續3日創新高。

超寬鬆貨幣政策料不變 拉加德表態顯重要

上次歐央行議息，重申超寬鬆貨幣政策，維持利率、買債規模不變 ，預計主要利率將維持在當前或更低水平，直至通脹前景穩步邁向接近2%的目標。由於歐央行在去年12月會議才將PEPP的規模擴大5,000億歐元。因此，歐央行決定將買債總規模繼續維持在1.85萬億歐元水平。

至於PEPP的淨購買期限同樣不變，將至少維持至2022年3月底。當局將維持進行淨購買，直到疫情危機結束，PEPP的到期證券再投資，將至少延長至2023年底。

野村預料，今次歐央行對現時的核心貨幣政策並不會大變，但認為不論歐央行落實行動，還是純粹「出口術」，行長拉加德就債息上升的表態更為重要。

市場目前轉戰歐洲，美國通脹預期升溫及債息抽升，而聯儲局主席鮑威爾並無就債息上升作出任何行動，中國又處中性的貨幣政策，而歐洲有望延續經濟復甦及超寬鬆貨幣政策，資金暫先轉戰歐洲。