巨子一周精選｜B站上市、騰訊阿里拆局、聯儲局議息

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-03-19 23:19

美國債息高企曾穿1.7厘，科技龍頭股急挫，恒生科指跌入熊市區，應唔應該趁機儲貨? 要趁低吸納前，點樣睇清楚企業因素及政治影響，下文精選《巨子icon》一周點評，由宏觀、企業至市場層面，和您一一拆解!

1) 騰訊繼續殺跌 為何機構給「買入」評級 近30%溢價｜巨子股評

不論是從近年應對美國方面制裁，還是中央層面監管調整的情況來看，騰訊應對經驗較為突出。而且前面已經有先例，因此......

2) 獨家｜阿里巴巴三項罪 股價跌逾30% 監管層：挾資本生威不得不管

螞蟻集團CEO兼執行董事胡曉明辭職，這被市場解讀為螞蟻IPO未果給予交代。至少兩個消息源確認，「下一個金融監管的對象」消息不假......

3) B站上市｜百度截飛 嗶哩嗶哩接力 黃國英︰呢隻一直受騰訊威脅

豐盛金融資產管理董事黃國英指，百度是投資市場不太喜歡的一家公司，相反嗶哩嗶哩是......

4) 美聯儲否認加息 社科院張明：短期不必擔心通脹上行｜巨子點評

中國社科院金融所副所長、研究員張明分析，短期內不必擔心美國通脹快速上行......

5) 鮑威爾表面鴿派 不過一句說話透露玄機│巨子點評

在記者會上回應有關聯儲局何時會縮減買債規模時，鮑威爾的措辭是指，「現在不是一個合宜的時間去討論這個議題。」他的言論其實暗藏玄機......

6)儲局容忍通脹升溫 專家：債息升極有限 可安心買股│巨子點評

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，今次聯儲局最大的分別是，表明即使通脹升穿2%亦不會輕易加息，對通脹的忍受能力甚大......