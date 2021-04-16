中國經濟將繼續加速　18.3%增長的三大關注點｜財經評論

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-04-16 22:20

中國國家統計局公佈，一季度中國國內生產總值249,310億元（人民幣‧下同），按可比價格計算，按年增長18.3%，比2020年四季度按月增長0.6%，比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5.0%。此前市場就已普遍預計，受去年低基數影響，一季度GDP增速大幅回升，可能出現兩位數的增幅。但按年增長18.3%，略低於普遍外資投行預估的高於20%的增長。

這是開始發佈此類數據30年以來的最高季度經濟增速。但主要原因是基數效應所致。去年受到疫情的影響，2020年一季度GDP出現了負增長，按年下降6.8%。此後，中國經濟在全球主要經濟體中率先恢復正增長，2020年全年增長2.3%。外界關心的是，2021年是「十四五」開局之年，一季度中國經濟增長如何？能否取得開門紅？

18. 3%的按年增幅，0.6%的按季增長，意味着增長相比前一個季度屬於趨於平穩。因此，這將是一條分界線，表明經濟復甦在2020年底達到頂峯還是繼續加速。

中國國家統計局新聞發言人劉愛華早在3月15日曾表示，從具體指標來看，去年是下降6.8%的低基數，表現在按年增速上，一季度很可能出現按年增長，甚至出現大幅回升。事實上，前兩個月中國經濟主要指標表現相當炫目，消費、投資、進出口按年增速均超30%。所以，錄得18.3%的增長，並不意外。

作為拉動中國經濟增長的「三駕馬車」——投資、消費、進出口今年以來的表現如何？

首先，固定資產投資來看，中信證券、中金公司、招商證券等21家機構對一季度固定資產投資累計按年增長幅度進行了預測，最小值為18.9%，最大值為41.7%，預測均值為26%。

從此前發佈數據看，製造業投資相關的景氣指標全面向好，比如專用設備的生產、新訂單指數3月份均大於55%。央行一季度的銀行家調查數據顯示，一季度製造業貸款需求指數上行至72.2%。另一方面，地產與基建相關的施工數據全面向好。建築業3月份PMI大幅上行。水泥價格、螺紋表觀消費量在3月中下旬開始大於2019年同期。3月份中國製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.9%、56.3%和55.3%，比上月上升1.3、4.9和3.7個百分點，顯示中國經濟總體延續擴張態勢。

從與2019年相比的兩年複合增速看，仍是地產最為強勁，基建和製造業投資偏弱，但從今年整體固定資產投資看，預計製造業投資增速有望走出相對基建和地產投資更好的趨勢，與庫存周期上半年回升相匹配。另外，在重大項目開工方面，今年一季度多地都在積極行動，督促重大項目開工建設。

再看消費，多部門密集部署，新型消費將「挑大樑」。外界非常關注消費和服務業會回升嗎？中國去年不同凡響的經濟復甦受到工業生產激增的推動，但零售仍相對疲弱。服務業也受到了疫情的嚴重衝擊。現下看，第三產業中傳統服務業在年初疫情衝擊和就地過年政策下有所分化，以城市消費為主的餐飲、文化、娛樂繼續回暖，交通運輸、酒店住宿受到小幅衝擊，不過3月份以來傳統服務業繼續回歸正常化，一季度傳統服務業將實現穩健增長，同時，金融、房地產持續保持穩健趨勢，新興服務業則維持強勢。

此外，日前，中國國家發展改革委等28個部門日前聯合印發《加快培育新型消費實施方案》(以下簡稱《實施方案》)，提出24項政策措施，鼓勵消費新模式新業態發展，促進線上線下消費融合發展；商務部印發《關於組織開展好2021年消費促進活動的通知》，其中指出，圍繞「提升傳統消費，培育新型消費，全面促進消費」的主題，打造貫通全年、多元融合、模式創新、涵蓋全域的消費促進新平台，推進常態化促消費活動取得新提升、新成效；工業和信息化部相關負責人表示，下一步，將繼續加大力度推動線上線下融合發展，規劃建設新型消費網絡節點。這些安排，很明顯是要把經濟增長循環暢通的起點放到居民消費上。

最後看進出口情況。從進出口來看，一季度外貿實現「開門紅」。據海關統計，一季度貨物貿易進出口總值8.47萬億元，比去年同期增長29.2%。其中，出口4.61萬億元，增長38.7%；進口3.86萬億元，增長19.3%；貿易順差7,592.9億元，擴大690.6%。

中國商務部新聞發言人高峯日前在例行發佈會上表示，從商務部近期對2萬多家外貿企業問卷調查來看，目前企業在手訂單較去年有所改善，一半左右的企業認為減稅降費、出口退稅、貿易便利化水平提升等政策措施的獲得感較強。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金在接受《證券日報》記者採訪時表示，從外需看，首先，今年全球經濟復甦明顯，工業復甦較前期有所加速，比去年同期明顯好轉，因此3月份工業部門外需仍然強勁。其次，以歐洲為代表的全球多個地區疫情反覆，防疫物資需求下滑的速度較慢。第三，多國的寬鬆貨幣政策持續，財政政策資金大規模進入居民部門，消費需求在拉動通脹的同時，也會帶動中國出口。從中國供給看，工業部門生產較2月份回升，產能利用率提升，訂單交付速度有保證，但前期「就地過年」使得訂單完成較好，訂單積累較前期減少。

「總體看，由於前期訂單快速交付，後續出口增速可能有所下滑，但歐美供需缺口仍具有剛性，寬鬆政策下的中下游需求增加，託底3月份中國出口繼續增長。二季度，上下游外需和防疫物資需求依然較強勁，且基數效應仍存在，因此從按年看上半年出口高增長是比較確定的。」陶金進一步解釋。

近期，各大國際機構也紛紛上調對中國經濟的預期。

4月6日，國際貨幣基金組織發佈最新《世界經濟展望報告》，預計2021年全球經濟將增長6%，較1月份預測值上調0.5個百分點。預計2021年中國經濟將增長8.4%，較1月份預測值上調0.3個百分點。

世界銀行近期發佈的《東亞與太平洋地區經濟半年報》指出，隨着全球經濟逐步回暖，中國經濟在2021年增長將更加強勁，預計將實現8.1%的增長。

國際信用評級機構惠譽將中國今年的GDP預測從8.0%上調至8.4%，並稱中國是目前唯一開始使宏觀經濟政策設定正常化的主要經濟體，經濟表現整體好於預期。

不過，也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟形勢複雜嚴峻，國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。所以，在漂亮的數字面前，也要保持清醒。