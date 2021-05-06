論通脹│美股見頂先兆初現？　兩指標助你判斷通脹風險

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-06 21:34

美股經濟復甦，在大宗商品價格大升之下，通脹隱憂不斷浮現。兩指標—從經周期性調整市盈率和股票融資餘額不斷創新高來看，美股正處過去的科技泡沬之中，通脹和美股風險漸增，全球世界「屏住吸呼」在看美股還能走多遠。

美國3月CPI按年升2.6% 創逾兩年半最高，較1、2月的1.4%和1.7%大增。美國將於5月12日公布4月份CPI數據，彭博綜合估計，4月CPI料為按年升3.6%，市場預期通脹增幅也頗大。

美股正處科技泡沬之中

據Advisor Perspectives統計，按經周期性調整市盈率*（又名「10年期市盈率」或Shiller P/E Ratio），該行指現時標普500指數的估值達36.8倍，而預計4月通脹率為4.04%。從下圖一可見，以目前的估值及通脹水平，美股正處過去的科技泡沬之中，即為橙色圓點區域附近，而黃色圓點為現時美股水平。

當然，有云「七孔流血還七孔流血、死還死」，處於泡沬之中又不一定代表會爆破。然而，從另一指標股票融資餘額（margin debt）又處極高水平，是另一風險之處。

據FINRA數據，美國股票融資餘額步步高升，由1月的7,986億美元，升至2月的8,136.8億美元，直至3月最新數據的創新高8,225.5億美元。股票融資餘額今年按年大升71.6%，從圖二可見，其增長速度已達2000年科網股爆破、2007年金融海嘯危機時的高度，其後便是股市大跌。在前車可鑑之下，實在不得不留神。

融資餘額走勢為股市見頂領先指標

融資餘額隨着股價的上升而走高，意味表示愈來愈多投資者加大押注資產價格來買貨，這樣的投機行為萬一遇上跌市，便要先追加保證金（補倉），否則如若不補倉或因槓桿太高而要強行斬倉，恐令市場陷入流動性收縮，甚至是人踩人式沽貨走鬼，屆時跌幅更是驚人。

值得留意的是，融資餘額的走勢為股市見頂的領先指標。從圖三可見，將融資餘額的走勢併入標普500指數走勢，可得到頗為正向的效果。2000年1月3日融資餘額見頂後，標指其後在當年1月8日見頂回落，又到2007年1月7日融資餘額見頂後，標指其後在當年1月10日見頂回落，可見融資餘額對於股市大浪的見頂訊號具有領先作用。

就此可見，當融資餘額見頂後，股市才開始回落，這時存在少許時間差，可供沽貨脫險之用。換言之，最懼怕的並不是4月份融資餘額數字上升，而是下跌。目前融資餘額仍在上升，正所謂「升市莫估頂」，市場加大押注股市、看好經濟之時，也無謂與市場對著幹。故此，須看緊融資餘額和股市的走勢，直到時機成熟便自然是離場之時。

美國將於5月12日公布4月份CPI數據，彭博綜合估計，4月CPI料為按年升3.6%，屆時可密切留意股市、債市、美匯等市場反應。。（視覺中國）

通脹與否各執一詞 下周三揭曉

美國財政部長耶倫日前在《華爾街日報》主辦的活動上指，預計通脹不會持續上升，料通脹上升只是短期現象，未來6個月物價可能上升，主要因為供應鏈出現「樽頸」、能源價格上升、經濟活動回復正常。

不過，市場人士未如認同耶倫的說法。有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）上月底表示，相比亞洲和歐洲股市下，目前幾乎所有技術指標均顯示，美國股市現時估值非常偏高，並認為美國通脹上升並非只是暫時現象。另外，當時他曾於3月預計美股會再次下跌，跌幅可能會遠超10%或15%，未清楚跌幅是否擴大至80%，而6月及7月的通脹將升至逾3%。

美國將於5月12日公布4月份CPI數據，彭博綜合估計，4月CPI料為按年升3.6%，屆時可密切留意股市、債市、美匯等市場反應。

*註：經周期性調整市盈率又名為10年期市盈率（Shiller P/E Ratio或CAPE比率），其全名是Cyclically-Adjusted Price-Earnings Ratio，計算方法是其價格除以十年收益的平均值（移動平均值），並且會根據通貨膨脹進行微細調整。而發明者席勒（Robert Shiller）更因此於2013年榮獲諾貝爾經濟學獎。