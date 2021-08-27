中國強調共同富裕　科企績後受壓　全球央行年會|巨子一周精選

「共同富裕」近期廣受市場討論，源於上周中共中央財經委員會會議上，強調促進「共同富裕」，觸發中港股市明顯受壓。至本周四中央財經委員會辦公室副主任韓文秀向市場派定心丸，直言「民營企業和民營企業家是自己人」、不搞「殺富濟貧」。

全球央行年會（Jackson Hole）本周五開幕，由於以往美聯儲曾在會上，透露經濟及貨幣政策轉向，市場關注美聯儲主席鮑威爾會否預告收水計劃。

企業方面，踏入8月底是港股業績期尾聲，小米、快手及京東等多間科網企業公布業績，其中快手績後翌日股價急挫最多12%，小米季績雖遠勝預期，股價高開後卻單日轉向挫最多半成，原因何在?請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

騰訊（0700）宣布將會再投放500億元啟動「共同富裕」專項計劃，連同早前的4月「可持續社會價值創新」戰略項目，合共捐贈1,000億元人民幣。(資料圖片)

企業分析：

1、騰訊投資1000億一舉兩得 展示共同富裕可得120分｜巨子點評

這實是向外界發出訊號，騰訊有能力且有條件參與國家政策之中，同樣地又能捕捉下一個政策風口。（閱讀更多）

2、京東單季新增用户首超阿里 重資產模式成避風港｜企業熱評

京東的這種重資產模式，對於嗅覺靈敏的投資人來說，卻未必是壞事，其背後是基礎設施、擴大就業和員工薪酬福利等指標，符合當下中國對網路行業的政策導向和「共同富裕」目標。（閱讀更多）

3、恒大連續三年盈警 傳百億售香港總部撲水 國家隊接手成數仍高

市場一直有指，廣東國資委在恒大出售資產減債的事件上，有關鍵角色，正在協調各方企業，參與收購恒大的資產（閱讀更多）

4、寧德時代業績持續爆發 官媒提示風險為市場降温｜企業熱評

中國乘用車生產就面臨着產能過剩的問題。雖然該問題主要集中在燃油車生產領域，但是對新能源汽車也是一種警醒。（閱讀更多）

5、小米中報業績遠超市場預期 股價為何不漲反跌｜企業熱評

相比於小米在海外市場的攻城略地，其在中國市場的排名卻僅僅位居第三，考慮到中國市場的競爭激烈程度，小米想要更進一步，將會面臨不少困難，而且也會威脅到小米手機的利潤率。（閱讀更多）

6、快手中報用户增長數據堪憂 股價反彈需待時機｜企業熱評

快手電商收入的增速放緩，貨幣轉換率低於行業平均值，使得快手的盈利模式更為單一，將更加依賴於廣告收入，而在抖音和微信視頻號的前後夾擊之下，快手作為短視頻行業的老二，其壓力依舊。（閱讀更多）

市場關注聯儲局會否在全球央行年會上，預示加快收水(資料圖片)

宏觀解讀：

1、習近平提共同富裕次數倍增 科網企業監管如何解讀?|巨子點評

在「共同富裕」的政策框架下，利用大數據推高民眾生活成本的企業營運模式，將會逐步面對涉及反壟斷及數據安全的監管。不過，若果單單因監管收緊，就認定科網龍頭股的投資機會全失，也可能會是白白錯失了低位投資機會。（閱讀更多）

2、傑克遜霍爾央行年會前瞻 鮑威爾會宣佈taper嗎｜巨子點評

儘管多數聯儲官員認為taper只是一個信號，其實際效能可能是「温和的」（modest），但是在經濟復甦放緩的壓力下，taper可能會加大市場的悲觀預期（閱讀更多）