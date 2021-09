聯儲下周宣布「收水」股市勢危？　三大原因無想像咁快｜財經評論

美國貨幣政策的未來路向,是繼疫情之後,環球經濟面對的一大不明朗因素。一旦聯儲局落實縮減買債規模,將會對港股及匯市資金流帶來明顯沽壓。根據以往美國貨幣轉向經驗,在落實收水前,股市表現會最為波動。現時市場預期,最快會在本月美聯儲將宣布縮減買債規模,不過仔細拆解近期經濟數據表現,聯儲縮減買債的時機,有機會較想像中遲。



美聯儲將於本月21及22日(下周二及三)舉行議息會議。由於聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)8月底在Jackson Hole全球央行年會發言時已放口風,指多數官員認為今年底前縮減量寬是合適的,因此已經為市場形成共識,今年底將會宣布縮減每月1,200億美元買債規模。

不過具體時間,會是本月、11月或是12月的會議上宣布呢?投行高盛首席經濟師Jan Hatzius指出,聯儲在今年11月宣布縮減買債的機會最高,並將機會率由45%上調至70%。額度方面,料會在每次會議上削減150億美元買債金額。

然而,若將近期多項美國經濟數據結合來看,需要考量三大因素,有機會令聯儲推遲縮減買債的時機。

一、美國核心通脹有緩和跡象 二手車價回落

首先,美國上日(14 日)公布的通脹數據有緩和跡象,其中核心通脹按月升幅為六個月來最小,只得0.1%。而且升幅亦是連續第三個放慢,反映通脹壓力雖然仍然對民生物價有壓力,不過升幅已經開始逐步受控。有市場分析認為,通脹或有機會是與聯儲局主席鮑威爾長期以來的看法一致,即是通脹可能只是暫時性高企。

進一步拆分通脹的組成部分,通脹的急升主要受到新冠疫情影響,以及年初以來二手車和卡車的價格上升所拉動。不過有迹象表明,價格升勢已經到頂,此分項數據在8月份開始出現回落,跌幅為1.5%(不過全年計仍錄按年31.9%的升幅)。

另一方面,酒店和汽車旅館住宿價格目前已升至高於疫情前水平,未來的升幅或會放慢。

二、疫情未受控 零售業就業人數現跌勢

第二方面,疫情的控制仍是美國經濟能否復甦的關鍵。美國8月的新增非農業就業人數數據僅23.5萬人,遠遜於市場預期的73.3萬人,為今年1月份以來最差。

以行業分類來看,零售業就業人數續跌,休閒和酒店業就業人數增長停滯,拖累當月數據增長大幅放緩。酒店業就業人數增長放慢的主因,是受到Delta變種病毒快速蔓延所拖累,因美國當地累計確診病例已突破4,000萬宗的大關,死亡人數一共接近66萬人,均遠超印度和巴西並位居全球第一。

因此,若果疫情仍未能在當地受控,對勞動市場的壓力,會成為美聯儲縮減買債時的顧慮因素。

三、失業補貼本月退場

除了經濟數據之外,美國政府自疫情後推出的失業補貼政策,亦是第三個需要計及的因素。美國自疫情後推出的新冠紓困失業救濟金計劃已於本月6日到期。參考紐約市新學院(The New School)的紐約市事務中心(Center for New York City Affairs)報告顯示,估計有75萬至80萬名紐約市居民將不再收到聯邦失業救濟金,約佔全國總數的10%。有12萬名紐約市居民將失去每周300美元的聯邦補助。

這批高達80萬的勞動人口重投職場,對美國的失業率及工人薪金影響,相信是聯儲局會密切關注的因素。因此,要聯儲局在9月、甚至11月就宣布落實縮減買債,似乎不是一件易事。

在下周的聯儲局會議上,官員有機會以新冠疫情及就業市場仍有待恢復等原因做「擋箭牌」,重申要待經濟數據顯示經濟穩定復甦,才開始縮減買債計劃。

溫灼培指聯儲不願見債息抽高 有機會推遲收水

恆生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示,市場要留意美國政府對債息抽高的容忍程度,由於美國聯儲局開始放慢買債步伐時,將會令到債價下跌,同時債息走高。

對於過去兩個月來,美國的十年期債息徘徊1.4厘以下,未有隨通脹走高,溫灼培認為是反映債市投資者預期,美聯儲會繼續成為美債的主要買家。一旦這個觀念開始轉變,對債息會造成上升壓力,情況不會是聯儲局樂見的,因此不要忽視聯儲仍有可能推遲縮減買債。