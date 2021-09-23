恒大債務｜人行千億放水規模超上季　專家：短期定向降準機會增

美國聯儲局議息會議剛結束，表明很快開始啟動逐步縮減買債「收水」；另一邊廂，中國人行在本季結束前，連續四日向市場「放水」，規模創8個月來最多。人行放水除了應對本月季結前企業的龐大資金需求，同時亦是和近期內房龍頭恒大的債務危機有關。專家指出，從近來的操作時期看，人行的焦點，在於保障短期市場資金流動性充裕，以免在大企業面對債務問題時，市場資金出現緊張。短期有機會再次下調存款準備金率(RRR)，或者是向中小企業定向降準，向市場「放水」。



人行連續四日透過逆回購操作向市場投放資金(巨子製圖)

人行單日淨投放逾千億元 八個月來最多

內地人民銀行近期積極向市場放水，補充資金流動性。具體操作可留意其在公開市場的回購操作，今日(23日)是人行連續兩日，進行規模合共1200億元人民幣的逆回購操作，中標利率不變，維持於2.2厘至2.35厘。單日淨投放規模升至1100億元，若不計及中期借貸便利（MLF），投放規模創8個月來最多。

比較兩次季結：今次放水時間提早 規模更大

換言之，今次的放水規模，是今年2月初、亦即是農曆新年前以來最多。雖然每逢月底，特別是一年中的3月、6月、9月及12月底的季度日，內地人行都會傾向增加市場流動性，不過今次的放水，不論是資金規模及是時間，都比上次季結來得更早，而且金額更多，相信原因是和近期內房龍頭恒大的債務危機有關。

回看今年6月底半年結時期，當時人行連續五日透過逆回購操作，每日向市場投放200億元。而今次的資金投放規模，單日已過千億元，明顯高於6月份(詳見附表)。同時今次放水的時間亦見提早，是在本月17日開始，人行已經開始透過逆回購放水；反觀今年6月時，是在6月24日才開始「放水」。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，人行的用意，是要確保在現時恒大債務問題時期，市場短期資金流動性不受影響。（AP）

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，人行連續四日逆回購向市場放水，除了是受到9月底季結因素影響之外，同時亦是因應到恒大的債務問題，因此而加強向市場釋放流動性。留意到人行重啟了14日的逆回購操作，反映人行的用意，是要確保在現時內房恒大債務問題時期，市場短期資金流動性不受影響。

恒大債息以「場外方式」協商 反映債主願意妥協

談到恒大債務問題，今日恒大(3333)的股價明顯抽高一度飆32%，收市仍升17.6%。原因之一是集團表明，旗下一筆境內人民幣債券「20恒大04」，將如期於今日支付利息，付息方法已通過「場外方式」協商解決，不過未有披露細節。資料顯示該筆債券的利息原先為2.3億人民幣。另外，市場亦有消息指，恒大將分為三個實體，進行重組，納入成一家國企，消息將於數天日公布。

恒大集團旗下一筆境內人民幣債券，以「場外方式」協商解決。（視覺中國）

林樵基認為，恒大要以場外方式解決付息問題，其實已經證明債券已經基本上「還不了錢」，市場不能掉以輕心。所謂「場外方式」，其實是指債券持有人，亦是債主願意妥協，對於未付的利息可以接受延期付款，甚至是部分還款。

未來三周仍有4筆美元債到期 利息合共近15億元

不過他指出，要留意今次的「場外方式」是針對境內債券，對於境外的中資美元債，集團會否一視同仁?仍是未知之數。

未來三周恒大有四筆美元債債息到期(資料來源：彭博)

據彭博數據，集團在本月29日，以及10月11日，分別有4筆美元債到期付息(詳見附表)，付息金額合共1.9億美元(折合14.8億港元)。

留意明日人行或有加大放水機會

早前內地「三頭馬車」經濟數據欠佳，市場一直憧憬人行年底前會再次下調存款準備金率(RRR)，放水救經濟，不過近期內房正處債務問題風眼，林樵基認為，人行短期未必會透過降存準金率向市場放水，因為現時正處內房債務敏感時刻，此舉或會向市場發放錯誤的政治訊號；反而人行改為定向降準的機會較高，因可以提高向中小企業的支援。

相比全面下調RRR，定向降準的政策具針對性，而不是一刀切的「大水漫灌」，通常是向符合條件的股份制商業銀行，則再額外定向降準，以支持發放普惠金融領域貸款。

IMF經濟學家指恒大出事 恐影響內地金融穩定。（Reuters）

IMF經濟學家指恒大出事 恐影響內地金融穩定

他又提醒投資者要留意明日的人行公布，因為正值月底季結前的最後一個星期五，人行有機會提前向市場公布放水。參考今年7月的下調存款準備金率的經驗，當時人行是早於7月9日(星期五)突然宣布全面降準，釋放萬億元長期資金，而正式生效日期則是在7月15日。

國際貨幣基金會（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath，日前就恒大債務問題發言，指相信北京當局可助局面避免成系統性風險，若然恒大出事，恐影響內地經濟及金融穩定。