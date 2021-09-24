恒大債務惹美日央行開腔　美聯儲削GDP預測｜巨子一周精選

恆大債務危機攪動全球市場，多間國際央行包括瑞士、日本及美國都罕有開腔談及恒大的債務危機，多家中資和歐洲銀行都公開澄清恆大的產品持倉情況。現時有消息傳出，恒大或會遭「拆骨」成三個實體，納入成國企。一旦恒大出現債務違約，對其他同業的漣漪效應，該如何解讀，以往一直堅守財政紀律的內房，能否趁危機「執平貨」?官方機構又會如何確保危機「軟着陸」?



本周是美聯儲自8月底全球央行年會（Jackson Hole年會）後首次議息會議，罕有地發表較為「鷹派」的立場，暗示最快可能會在11月2日至3日的下次會議上，公布開始縮減每月1,200億美元的資產購買計劃，並可能在明年啟動加息。不過聯儲同時下調全年經濟預測，變動病毒的情況會否令聯儲的退市劇本有變?答案可參考下列《巨子Icon》一周點評。



１、恒大債務 人行千億放水規模超上季 專家：短期定向降準機會增

今次人行放水，不論是資金規模及是時間，都比上次季結來得更早，而且金額更多，原因是和近期內房龍頭恒大的債務危機有關。（閱讀更多）

２、恒大事件持續發酵 頭部房企或已熬過至暗時刻｜巨子股評

自從「房住不炒」的大政方針提出後，保守的房企選擇降價銷售，減少融資拿地，回籠資金。2018年，就在恒大高喊多元化、碧桂園高周轉急速擴張之時，萬科則在公司會議上喊出「活下去」。當時激進的房企嘲笑萬科保守（閱讀更多）

３、多重利空引發內房股崩盤 牽連銀行股或砸出「黃金坑」｜巨子股評

房地產企業造成的資產質量下降往往是其中一個短期利空因素，由這一因素造成的銀行股下跌可能會成為長線佈局的好時機（閱讀更多）

４、美聯儲的經濟預測好似牆頭草 不宜過深解讀｜巨子點評

與其關注美聯儲的經濟預測，不如把更多精力放在美聯儲對當前經濟現狀的描述上。從美聯儲歷史貨幣政策變動也可以看到，購債計劃或者聯邦基金目標利率調整大多是基於現有經濟狀況，而不是基於虛無縹緲的預測。（閱讀更多）

５、螞蟻花唄接入央行徵信釋放信號 未來與阿里漸行漸遠｜企業熱評

在花唄接入央行徵信系統之後，意味着個人用户在花唄的借款和逾期、違約訊息，將進入央行徵信系統，若有發生違約、逾期等行為，會對用户未來的大額貸款如房貸、車貸產生直接影響。（閱讀更多）

６、微信有條件開放外鏈 對淘寶抖音影響分析｜企業熱評

騰訊的難題，恰恰是中國網路行業大變革前夜的一個小水花，「我的地盤我做主」的舊時代已經遠去，如何適應新時代的遊戲規則就成為了平台企業的一大挑戰。（閱讀更多）

內媒﹕恒大汽車近千名員工搬回廣州南沙辦公