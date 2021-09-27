恒大未完又添融創　危機一觸即發？　人行連日放水合計超過6000億

中國恒大（3333）的債務危機，似乎並不是房地產行業的唯一一間。最新另一間市值達到600多億元的融創中國（1918），市場傳出已經向紹興市政府求助，指現金流遭遇困難，並觸發股價今日逆市再挫逾9%，跌至逾四年低。恒大的總負債規模逼近兩萬億元人民幣（下同）；至於融創的總負債規模亦逼近一萬億。面對這批債務達萬億級的內房企業，接連出現債務問題，到底會否在內地觸發一場債務風暴，投資者該如何衡量風險等級? 關鍵因素應是看內銀會否「落雨收遮」。



內房企業的資金周轉模式，主要是銀行貸款以及發行債券兩種。以往在內地房價急速上升的時代，企業往往用盡兩大融資途徑，務求加大槓桿投地，同時間不停發新債、還舊債，令債務愈滾愈大。不過，隨著「房住不炒」成為國策，加上政府設置「三條紅線」限制內房借貸，令到內房的「借新還舊」時代一去不復還，同時亦令當中的債務危機曝光。

市場傳出融創中國已經向紹興市政府求助，指現金流遭遇困難，並觸發股價逆市再挫逾9%，跌至逾四年低。（視覺中國）

（一）債券利息償付

現時最新的進展是，針對恒大的第一大還錢壓力，也就是債券利息兌付問題，集團正嘗試通過「場外方式」協商解決。上周一筆在內地境內發行，名為「20恒大04」的恒大公司債，總規模為人民幣40億元，就是通過場外方式協商解決。這令此前對該期債可能出現付息違約的憂慮暫時緩解。

不過，債券的問題仍是一波緊接一波，至9月29日，恒大又有一筆票面值10億美元的債券付息到期。未來三周合共仍有4筆美元債到期要付利息（詳見附表），付息金額合共1.9億美元（折合14.8億港元）。到底能否再以類似的場外方式解決，需要關注。

未來三周恒大有四筆美元債債息到期(資料來源：彭博)

投行摩根大通認為，政府對開發商規定的三條紅線以及對銀行向房地產貸款限制，讓整個行業的流動性緊張，局面雪上加霜，不單是恒大，近期一些實力較弱、有再融資需求的開發商已經出現困頓跡象，其債券現在的交易價格僅為面值的50至60%

（二）銀行貸款

第二方面的還錢壓力，來自於銀行貸款方面。據恒大財報，截止今年6月底集團的5,718億元人民幣借款當中，高達60%，是來自銀行及其他信託人的借款，規模達到約3,520億元。

據恒大的財報顯示，集團的主要往來銀行包括民生銀行、中國農業銀行、中國農業發展銀行、興業銀行及中國工商銀行等合共20間銀行。

多家上市內銀披露對恒大貸款比重

在過去數天，光大银行、浙商銀行等多家恆大主要貸款銀行，向市場披露對恒大的貸款比重，並強調對恆大的貸款有足額的抵質押物，風險可控。

據熟悉內地銀行業消息人士透露，由於恒大的債務問題並非單單是負債比率高，而且資產負債表十分混亂，令到銀行在批出延期貸款方面，根本不敢胡亂出手。不過，由於恒大的問題持續發酵，令到官方擔心會出現連鎖反應。因此銀行業對其他的內房發展商，會視乎企業個別情況，去考慮批出延期貸款安排。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，關注恒大問題拖累內銀信貸質素（訪者提供）

光銀國際林樵基：關注恒大問題拖累內銀信貸質素

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，現時市場都憂心內房企業的債務問題，會火燒連環船，拖累內地銀行業。現時看影響主要集中在內銀的信貸質素上，相信會令到內銀的壞帳增加；不過整體未至於會引發明顯的系統性風險。當然市場預期行業的信貸質素惡化，令到近期內銀股股價受壓。

據摩通指出現時民生銀行對內房產業的放貸總額，佔總貸款額接近12%，是一眾內銀中，對房地產業貸款佔比最多的一間。排名第二及第三的，分別是平安銀行及興業銀行，兩間銀行對房地產業貸款的佔比分別是逾10%及接近8%。

另一方面，在現時市場對內房的債券憂心忡忡之時，人行亦明顯加強了資金投放。統計過去兩周，人行已經透過公開市場操作（主要是逆回購措施），向市場投放合共6,100億元人民幣（詳見附表）。

人行連日透過逆回購操作向市場投放資金(巨子製圖)

對此，林樵基回應指出，反映人行的用意，是要確保在現時內房恒大債務問題時期，短期的市場資金流動性不受影響。