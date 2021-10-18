中國上季GDP增4.9%遜預期　巴克萊料今季再跌　要睇實這指標！

中國第三季國內生產總值（GDP）按年增4.9%，增速為去年第三季以來最慢，並低於預期。相較之下，中國第二季GDP增長7.9%，經濟增長的確按季減慢，不過，綜合今年前三季度，GDP按年增長仍達到9.8%。

政府表明將努力保持經濟運行在合理區間，確保完成全年經濟社會發展主要目標任務，因此，相信中國今年全年經濟增長6%以上目標能夠實現。而巴克萊銀行預計中國今年全年GDP增長為8%。

中國首三季社會消費品零售總額318,057億元（人民幣‧下同），按年增長16.4%，9月份，社會消費品零售總額36,833億元，按年增長4.4%，比上月加快1.9個百分點。今年首三季，中國規模以上工業增加值按年增長11.8%，9月份，規模以上工業增加值按年增長3.1%。

首三季度，中國居民消費價格（CPI）按年上漲0.6%，漲幅比上半年擴大0.1個百分點，其中，9月份居民消費價格按年上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點。另外，首三季，中國工業生產者出廠價格按年上漲6.7%，漲幅比上半年擴大1.6個百分點；其中9月份同比上漲10.7%，按月上漲1.2%。前三季度，中國工業生產者購進價格按年上漲9.3%，漲幅比上半年擴大2.2個百分點，其中9月份按年上漲14.3%，按月上漲1.1%。由此可見，原材料價格升勢未止，對於工業產品盈利繼續承壓。

中國第三季國內生產總值按年增4.9%，增速為去年第三季以來最慢，並低於預期。（VCG）

巴克萊料第4季GDP降至增3.5% 睇實房地產投資表現

中國首三季，中國固定資產投資（不含農戶）397,827億元，按年增長7.3%，房地產開發投資按年增長8.8%。中國商品房銷售面積130332萬平方米，按年增長11.3%，商品房銷售額134,795億元，按年增長16.6%。

巴克萊銀行首席中國經濟學家常健指，中國第3季GDP增長遜於中國內地和外國市場分別為5.5%和5%的預測。在去除基數效應的2年平均增長之下，第3季GDP增4.9%，與第2季的增長5.5%更是放緩。然而，中國9月份各項數據均指向降溫，包括房地產、工業出產、電力短缺，故下調第4季及明年第1季GDP預測，分別降120個基點至3.5%和100個基點至4.5%，並預計2021、2022年GDP增長降至8%和5.3%。

該行提及，由於恒大（3333）債務問題惡化並令市場擔憂，預計其他房企10月份經營困難，基本情景之下，料對房地產投資造成2至5%的收縮。如是在熊市情景，房地產投資收縮10%至15%，預計中國2022年GDP增長降至3%至4%。

巴克萊預計中國第4季GDP降至增3.5%，房地產投資表現成重點。

年初至今，中國房地產開發投資按年增長8.8%，常健團隊認為政府未來將會出手，惟時間點或較市場預期為晚，會密切關注房價及銷售情況。常健團隊又指人行要求內銀保持批貸予房地產行業以保持市場穩定和有序，這更是來自人行的明顯指引。9月底人行、銀保監會聯合召開房地產金融工作座談會，要求金融機構要按照法治化、市場化原則，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者合法權益。

至於近期的限電問題，即使內地政府放鬆「能耗雙控」目標，工業行業仍受因寒冷冬天及為冬奧的嚴格空氣品質規管所影響，不過預料最多影響至明年首季，對經濟料只有中等影響。

雖然第4季經濟預期或再下行，巴克萊認為中國短期內或難再降準，因人行應有能力透過中期借貸便利（MLF）和公開市場操作（OMO）來維持市場流動性。中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰在上周五（15日）回應第四季度降準空間時稱，當季流動性供求形勢基本平衡，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣市場利率平穩運行。