議息前瞻｜港股七連挫迎聯儲今年最重要會議 重點看加息指引

今晚美聯儲的議息會議，獲投資界稱為是今年美國最重要的政策會議，儲局官員早前已向市場示意，將會開始縮減1200億美元的買債計劃，逐步退出新冠肺炎以來的超寬鬆貨幣政策。美國收水，港股率先展開連續七日跌浪，較高位下跌逾1400點，跌幅4%。專家直指，今晚的會議，重點其實不在於縮減買債的規模，更重要的是，對於市場近來憂慮美國通脹不再是「暫時性」，美國加息步伐或提早一年至明年，作為聯儲局主席的鮑威爾會如何向市場解畫。觀察目前美股破頂、美債息徘徊1.6厘水平，相信鮑威爾不會在加息預期上加大着墨。



去年疫情聯儲擲千二億買債 今晚料開始轉軚

聯儲局料在本港時間周四凌晨2時公布議息結果，宣布開始縮減資產購買規模。現時的1200億美元的買債計劃，起源於去年首季，美國正經歷新冠肺炎疫情高峰，當時聯儲局為了避免經濟「冰封」，宣布無限量量寬(QE)，力保市場流動性，方式就是大舉購入市場美元債券，將購債資產規模訂為每月購買約800億美元的美國國債，以及約400億美元的抵押貸款支持證券（MBS）。環球走過疫情的第二個年頭，多國經濟面臨十多年來最強通脹，當中美國通脹升至5.4%的高位，逼使聯儲需要收水。

早在9月21-22日會議記錄中，美聯儲官員暗示，會在今次的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上，開始縮減每月1,200億美元的資產購買規模，從11月或12月開始，每月購買規模將減少150億美元，最終在明年6月或7月結束購債計劃。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，相信鮑威爾會重申通脹高企只是暫時性問題，企圖淡化市場激進的加息預期。（張浩維攝）

收水逼近美債息高位回軟 美股再創新高

現時市場已經估計今晚美聯儲宣布縮減買債事在必行，股票市場的反應各異。港股方面，恒指已經連續第七個交易日下跌，不過美股市場表現卻大相逕庭，美股連續三日創新高，另一方面，美債息亦只是高位橫行，當中對加息對敏感的兩年期國債息率，最新報0.458厘，自52周高位0.567厘回落。十年期債息亦未有因為上周的PCE通脹升溫而進一步抽高，最新報1.536厘，遠低於上月中的1.7厘高位。

溫灼培料今晚鮑威爾會淡化加息預期

對此，恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時表示，從美股及美債息的表現看，認為投資者已經預期，美聯儲雖然會宣布縮減買債，不過鮑威爾將會淡化市場對美聯儲有機會提早加息的預期，只會重申早前的語調，指「如果聯儲局明年年中看到通脹預期上升的嚴重風險，屆時將會加息」。

他相信鮑威爾亦會表明通脹高企只是暫時性問題，企圖淡化市場激進的加息預期，因為「近日美國零售店，已經飽受港口供應鏈延誤所拖累，零售商面臨貨架缺貨，今年聖誕銷售難做到應有業績水平。」

高盛Goldman Sachs 配图 图源路透

高盛最進取 料明年最快七月加息

環球港口供應瓶頸問題惡化，市場近日憂慮美國通脹並非暫時性，而是持續性，所以有投行將美聯儲的加息時間表提前一年。當中以高盛的預測最進取。

上周五（29日）高盛發表的經濟報告，預計美聯儲在龐大的資產購買計劃縮減停止後不久，便會開始加息，最快在明年7月。同時估計聯儲局將於11月進行第二次加息，隨後每年加息兩次。

專家指市場早有準備 美元未必會向上突破

裕信銀行外匯策略師Roberto Mialich表示，預計美聯儲不會在加息方面發出新的暗示，這可能會減少美元在縮債計劃正式啟動後可能獲得的支持。同時將承認經濟增長已經放緩，但仍然認為通脹上升是暫時性的，因此議息之後，美匯指數料只會輕微向上。

溫灼培亦抱有相近看法，並指出美金匯價近期已經反映了聯儲縮減買債的預期，相信美匯指數在年底仍會在94附近上落，未會進一步突破。

Commonwealth Financial Network的全球投資策略師Anu Gaggar指，美聯儲如何傳達其對近期通脹激升的持續程度的看法，對市場至關重要。目前聯儲一直堅持認為通脹是過渡性的，但如果圍繞此問題的措辭發生變化，可能令市場受驚。