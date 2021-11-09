騰訊與AppleMusic全球合作　年內已斥逾百億元強化遊戲音樂領域

科網龍頭股騰訊（0700）將於明日發布第三季業績，市場關注在今年內地重拳反壟斷下，對公司營運模式及併購發展造成的影響，特別是內地嚴格審批行業併購交易，力阻「一台獨大」，科企都放眼海外，覓增長機會。最新騰訊音樂與Apple Music組全球合作，令內地音樂作品向全球逾千萬「果粉」播放。同時集團的王牌業務，即是遊戲業務亦積極拓展國際市場，今年以來投資逾百億元作海外併購，上月與日本出版社「角川集團」達成合作，正式進軍日本ACG（動漫及電子遊戲）界。



騰訊音樂與Apple music 合作 瞄準海外逾8000萬用戶

騰訊音樂（TME）於今年7月遭監管機構判罰款50萬元人民幣，同時要求放棄音樂獨家版權。集團上日公布遭判罰之後的首份季度業績，第三季盈利勝市場預期，集團執行董事長指出，中國的在線音樂行業雖然正在適應監管變化，而且要與短視頻服務競爭，不過公司將繼續突出在線音樂和社交娛樂服務。

在線音樂方面，最新宣布與Apple Music達成音樂授權協定，將通過TME音樂雲進行授權音樂作品的全球發行與推廣。

騰訊音樂與Apple music 合作，瞄準海外逾8000萬用戶(官網圖片)

事隔四年 騰訊再與國際音樂龍頭合作

翻查資料，對上一次騰訊和國際大型網絡音樂龍頭合作，已經是四年前，不過該交易主要是股權協議，而不包括內容共享。在2017 年騰訊與 Spotify 簽訂了換股協議，雙方交叉持有對方一定數量的股份。騰訊及騰訊音樂合計持有逾7% Spotify股份；至於Spotify亦持有騰訊音樂接近9%股權。

根據今次與Apple Music達成音樂授權協定，日後TME音樂中的唱片公司和歌手，可以通過 Apple Music 在世界各地宣傳他們的音樂，意味將來自中國唱片公司和創作者的音樂內容帶給全球 Apple Music 「果粉」。

Apple Music是全球第二大串流媒體音樂服務商，僅次於Spotify。對於Apple Music總用戶數字，據蘋果公司自家官方公布，是在2019年6月，當時達到6,000萬人，不過其後公司未有再披露增長細節。而據市場研究公司Counterpoint Research報告，Apple Music於去年年中的付費訂閱量有機會超過8,000萬名。相信今次Apple Music和騰訊音樂的合作，能夠增加騰訊音樂平台上的音樂人及歌曲海外播放量。

至於騰訊音樂方面，在線音樂付費用戶為7,120萬，按年增長37.7%；在線音樂訂閱收入19億元，按年增長30.2%。

騰訊宣布入股日本出版社「角川集團」，旗下有《刀劍神域》、《Keroro軍曹》等。

遊戲業務國際併購加快 今年收購額逾百億元

除了音樂業務之外，騰訊的王牌業務，即是佔收入半壁江山的遊戲業務，亦見集團積極拓展國際市場。

上月底騰訊宣布跟日本出版社「角川集團」達成合作，正式進軍日本ACG（動漫及電子遊戲）界。集團出資300億日圓（約20.47億港元），收購角川486萬股或6.86%股權，成為其第三大股東。交易成為騰訊迄今為止在日本最大規模的一宗買賣。

角川集團旗下有大量輕小說與動漫 IP （知識產權產品），如涼宮春日系列、《刀劍神域》、《Keroro軍曹》等，今次與騰訊的合作，將著力於角川旗下動畫和電影相關產業，包括推動將該些 IP 改編成遊戲。

固然，在內地政府大力打撃反壟斷，避免科技企業憑藉財雄勢大以及平台優勢，造成不利公平競爭的市場環境，中資科企以往憑藉大量收購推動增長的時代料一去難復還。要再覓增長點，放眼海外國際機會是必然的一步。

騰訊收購英國電子遊戲公司Sumo Group交易遇阻(官網圖片)

海外併購成出路 惟並非暢通無阻

不過，在現時國際環境，多國保障本土產業的意識正抬頭，例如日本在去年實施新《外匯法》，加強外資管制，在申報門檻上變得更嚴格。

以往，外國資本如想取得日本安全保障相關行業企業10%以上的股份，才需要事先申報，接受有關方面審查。現時此門檻已經收緊1%股份。涉及的安全保障相關行業包括武器裝備、飛機、太空開發、核能、石油、電力、燃氣、通信、廣播、供熱、鐵路、運輸、網絡安全等。

據日經報道指，關於上述騰訊收購角川的交易，是否符合日本的外匯法，角川表示「已確認騰訊方面符合外匯法規定的豁免條件」。

不過，騰訊的另一宗交易，也就是今年最大的海外併購交易，即斥資12.7億美元（約99.06億港元）收購英國遊戲開發商Sumo Group，則並非「順風順水」。較早前騰訊透露，交易正遭美國外國投資委員會（CFIUS）調查，以確保不會損害美國國家安全。騰訊已同意和調查機構合作，提供相關文件，並爭取交易在今年底前獲批。

Sumo Group於英國、美國、加拿大及波蘭設有工作室。所開發的著名作品包括《LittleBigPlanet 3》、《Sackboy: A Big Adventure》、《Crackdown 3》以及《Forza Horizon 2》。

固然在全球化下，跨國交易由於涉及地域及國家增加，因而交易需要的審批機構及程序亦日益繁瑣，不過，遊戲行業及音樂領域，亦難言是屬於敏感或影響國家安全的行業，交易審批的難度亦應較能源、水電等公用行業來得低。