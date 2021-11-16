「習拜會」會晤　人民幣曾升穿6.37關　專家：一因素限制升幅

中美元首會晤，人民幣一度升穿6.37關口，創5個半月高，現處6.37水平徘徊，另一方面，美元上升至95.5水平，創去年7月新高。專家分析指，由於美元正在上升，人民幣升勢會有所受限。



美國總統拜登和中國國家主席習近平視像會晤，雙方雙討時間較預期為長，歷時逾三小時。新華社通稿指出，中美雙方就中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。而美國白宮發表聲名指，雙方均指要在競爭之中合作，並明確表示要保護美國工人和行業免受中國不公平貿易和經濟行為的影響。這暫時並未有提及減免關稅的進展。

人民幣今早一度抽升至6.36水平。中國外匯交易中心昨公布數據顯示，上周三大人民幣匯率指數全線上漲，11月12日，CFETS人民幣匯率指數為101.08，創2015年12月以來新高，按周漲0.25；BIS貨幣籃子人民幣匯率指數報105.25，按周漲0.1；SDR貨幣籃子人民幣匯率指數報99.49，按周漲0.28。中信証券研究所副所長明明指出，美滙指數或趨勢偏強，但缺乏大幅上漲的動能。在出口強勁的核心邏輯下，人民幣韌性十足，且有望逐漸脫離美滙指數走出獨立的行情。

周洪禮（圖左）認為，現時利好人民幣的因素已盡反映，認為人民幣將先行整固，未來一至兩季料處6.6水平。（鄺月婷攝）

周洪禮料人幣不會大升 先於6.6算整固

中國出口持續強勢，以美元計價，10月份按年增長27.1%，至3,002.2億美元，高於市場預期升22.8%，出口額連續第二個月企於3,000億美元歷史高位之上，貿易順差由9月667.6億美元擴大至845.4億美元，創月度歷史新高。累計首十個月，中國出口2.7萬億美元，按年增長32.3%，進口2.19萬億美元，按年增長31.4%。

另外，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）將於明年1月1日生效，而RCEP明年對文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳洲等4個非東盟成員國率先生效，其有達九成產品關稅將可獲得豁免。

星展香港高級經濟師周洪禮接受訪問時表示，中美元首會晤、市場對中國限電和內房債務的憂慮紓緩，並相信不會有系統性風險、資金重新買入國債等，均是利好人民幣的因素。不過，他認為人民幣現價已反映上述利好因素，並不會持續強勢，「由於美元同步上揚，而美國又正循縮減買債的收水方向推進，加上市場對明年加息預期升溫，對人民幣和其他貨幣會有壓力。再者，中國經濟下行仍未見底，料要放水刺激經濟，認為人民幣將先行整固，未來一至兩季料處6.6水平。」

上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，未來6至12月歐羅料再下破至1.11算，而美匯則料升至97水平。

林俊泓：歐羅下至1.11算 美匯升至97水平

美元上升至95.5水平，創去年7月新高，惟歐羅元不見底。歐洲央行行長拉加德重申明年不會加息的鴿派立場，認為明年通脹會放緩，中期通脹率將低於目標，而疫情的挑戰還沒有結束。歐元應聲下跌，跌至1.137水平，續創去年7月低位。

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問時表示，未來6至12月預計歐羅元下破至1.11算，並料歐美息擴闊是一大因素，「考慮2015年當時美國處收水情況，美國10年債息處2厘以上，現時只有1.6厘，因此推測美債息將會上行。再者，歐洲縮減量寬步伐較美國慢，企業盈利亦不比美國的企業為佳，因此，相信歐元只會繼續走低，而美匯則料升至97水平。」