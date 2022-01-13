美國通脹「破七」創四十年新高　但隱藏的風險卻在歐洲｜財經評論

7%的通脹水平，美國最新物價水平衝至40年新高，已經是連續八個月達到或高於5%，投資者聚焦討論美聯儲貨幣政策大挪移，不但「由鴿轉鷹」開始縮減買債，同時更預告將加息。不過，同樣通脹高企的歐洲，卻未有獲得市場熱烈討論。若比較歐元區及美國近來的通脹及經濟數據，會發現歐洲的通脹問題，其實比美國更為複雜，而且更有演變成「滯脹」的跡象。



對於今年環球經濟局勢，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath早前已表明，全球各地的通脹壓力都在積聚，各國根本沒有空間保持非常寬鬆的貨幣政策，將利率維持在極低的水平。同時，她警告：「疫情可能會持續更長時間，供應中斷時間會更長，從而帶來通脹壓力，然後我們面臨着真正風險，即滯脹擔憂。」因此，今年經濟的真正風險，其實是滯脹。

歐美通脹及經濟指標（巨子製圖）

歐洲的經濟復甦現疲態 疫情及天然氣價成元兇

首先，在判斷歐央行和美聯儲的貨幣政策走向時，應先讓數據說話。從圖表可見，美國及歐元區整體通脹固然是持續攀升，美國的通脹由9月份的5.4%，升至12月的7%；歐洲通脹同樣亦步亦趨，由9月份的3.4%，升至12月的5%。表面看，美國的物價壓力比歐洲高，不過同時比較歐美兩國的綜合經濟數據數據，可以發現，歐洲的經濟復甦力度，不但不及美國，而且更開始出現增長放慢的趨勢，最新歐洲綜合PMI增長（結合製造業及非製造業的整體數據），已經回落至53的水平。

美國最新物價水平衝至40年新高，已經是連續八個月達到或高於5%，投資者聚焦討論美聯儲貨幣政策大挪移，不但「由鴿轉鷹」開始縮減買債，同時更預告將加息。不過，同樣通脹高企的歐洲央行，卻未有獲得市場熱烈討論。（新華社）

天然氣價漲幅逾4倍 區內火車頭調低經濟預測

究其原因，主要是天然氣價急升，對歐元區，特別是經濟龍頭國家德國的製造業活動帶來嚴峻考驗。目前歐洲的天然氣價格，已經超越10月全球能源危機的歷史高點，2021年以來漲幅超過400％。

能源供應商已發出警告，德國天然氣協會表示，目前德國的天然氣儲備太低，尤其是南部地區，目前的儲備量僅佔53%，遠低於往年平均水平。協會主席凱勒表示，未來幾周可能會出現供應缺口，尤其是對於大型企業消費者而言，在供應合同中存在中斷條款的對象都有可能面臨斷供。

能源價格倍升，製造業面臨兩難局面，一是「硬食」能源高價，照樣動工，將成本轉嫁至消費者；一是減少不必要的工業設備及活動，以免利潤率受能源價格所拖低，不過代價是令到產能及出廠量降低。

更嚴峻的是，兩個選擇，都會帶來同樣後果，就是物價的上升，以及經濟的放慢。德國央行已經下調2022年經濟成長預測，主因正是能源成本急升，同時經濟復甦將因此推遲，德國2021年經濟成長率下調至2.5%（原預測3.7%），並下調2022年經濟成長率預測至4.2%（原預測5.2%）。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Gita Gopinath已表明，今年經濟的風險其實是滯脹。(路透社)

綜合而言，歐洲的問題，是「通脹升溫+經濟增長放慢」，不過相比之下，美國尚有空間，可以透過加息去為通脹降溫，聯儲局主席鮑威爾過去的言論亦多次透露樂觀看法，認為現時美國的經濟情況，可以承受美國開始加息。而在對上次的議息聲明當中，聯儲局亦形容就業增長穩定，並且新加入了「近月就業增長穩定，失業率持續下跌」等論述。不過受到能源危機制約的歐央行，卻一再重申會維持低息不變，可見歐洲比美國更具備了「滯脹」風險因素。

因此，雖然美聯儲的加息指引，鮑威爾的「鷹派」講話，每每成為市場焦點，不過投資者亦不要低估，若能源價格繼續居高不下，更大的風險是隱藏在歐元區之中。