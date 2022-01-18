中信證券：本周5年期LPR有望降5至10基點

中信證券報告指出，1月政策利率調降，反映了人行把握年初貨幣政策窗口期推動穩增長、穩信用、穩預期的政策用意，當前國內經濟運行正處於宏觀政策加碼對沖內生動能走弱的再平衡階段。

對於銀行投資而言，降息操作預計短期影響息差預期，中期有益於資產質量的整固，建議拉長時間維度來審視板塊的配置價值。

人民銀行周一（17日）開展7,000億元1年期MLF操作和1,000億元7天期逆回購操作，中標利率分別為2.85厘及2.10厘，均較上期調降10個基點。

政策利率調降 充分體現「穩增長」用意

上年末中央經濟工作會議突出「着力穩定宏觀經濟大盤」定調，人行貨幣政策委員會四季度例會也突出發揮貨幣政策工具的總量功能。在此背景下，近期局部散發疫情延續疊加地產信用修復仍然偏緩，是此次調降政策利率的主要政策考量。

中信證券認為，選擇在年初首月一次性調降10個基點（調降節奏和幅度強於市場預期），主要因為貫徹「政策發力適當靠前」的中央經濟工作會議部署；充分把握美聯儲3-4月加息預期前的貨幣政策窗口期；有助於提振年初開門紅過程中的信貸需求。

參考LPR改革前存貸款基準利率調整幅度基本以25個基點為步長，當前「穩增長」政策持續推進背景下，我們預計下階段「小幅高頻」的政策利率調降仍有空間。