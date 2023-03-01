龍湖彈10%　受惠恒大深控盈喜　內房大翻身？　分析︰僅二手回暖

雖然內房負面消息持續，不過股價今日（1日）大反彈，其中龍湖集團（0960）急升近一成，而主席楊國強辭任的碧桂園﹙2007﹚亦升8.3%。不過分析指出，今日的升幅僅跟隨大市，內房基本因素未變，要迎來大翻身，仍需更多的政策，及市場購買力配合。



內房債務危機持續，中央政府多次「出招」收緊政策下，多間企業先後出現債券違約問題，不過去年底中央推出「金融16條」、融資「三箭齊發」及「內保外貸」等放寬措施，雖有助行業平穩健康發展，但未必每間內房都能受惠。

好似一度是「示範房企」之一的旭輝（0884），據《彭博》數據，其發行的3億美元永續債，或未能於2月24日支付利息，為旭輝月內第二筆，及年內第三筆境外債券違約。

碧桂園（2007）管理層「換馬」，楊國強因年齡原因辭去主席及執行董事職務，改任特別顧問。（資料圖片）

同樣是「示範房企」的碧桂園，去年多次趁股價反彈折讓配股，最新管理層更「換馬」，楊國強因年齡原因辭去主席及執行董事職務，改任特別顧問的，女兒兼聯席主席楊惠妍接任，並將繼續擔任公司的執行董事。

深圳控股受惠恒大 發盈喜

雖然負面消息持續，昨日（2月28日）傳出「好消息」，內房之一的深圳控股 （0604） 發盈喜，預期去年綜合溢利不少於14億元！不過翻查公告，其主要因為集團持有恒大 （03333） 股權公允價值損失，從2021年約63.75億元大幅縮減94%至2022年約3.55億元；期內沒有計提商譽減值損失，而非業務有大幅反彈。

不過深圳控股今日（3月1日）亦趁港股反彈，升2.1%，連如其他內房股，如中海外（0688）升4.8%；旭輝（0884）升7.1%；龍湖（0960）升近一成；碧桂園升8.3%；富力（2777）升5.7%，普遍向上。

數據顯示，二月份百強房企實現銷售操盤金額4615.6億元，按年增長14.9%。（資料圖片）

有中資分析師直言，今日內房股份上升，純粹因為港股大升833點，報20619點，受惠大市向上而反彈，與基本因素無關。

不過他亦指出，中央放寬多項調控措施後，二手買賣漸見回暖，好大原因是與相關措施提升了買家的購買力，但由於準買家擔心購入一手樓會出現「爛尾」等問題，因此寧願購入二手樓。他相信，要等到二手樓價持續上升至高過一手樓價，購買力才有機會回到一手市場，但這情況未必會在短期內出現，要持續觀察多數月，而且內房要「大翻身」，仍需更多的政策及市場購買力去支持。

研究機構克而瑞地產數據顯示，二月份百強房企實現銷售操盤金額4,615.6億元（人民幣，下同），按月增長29.1%，按年增長14.9%，認為隨着疫情管控全面鬆綁、企業供應低位回升，春節以來整體市場表現為止跌回升。

不過，二月業績的按月增長，有部分原因在於今年1月及去年同期的基數相對較低，三月市場能否延續穩步修復的預期，仍取決於企業整體的供應規模和居民需求及購買力的恢復情況。