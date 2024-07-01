隨著智慧型手機的普及，越來越多的用戶希望能夠直接在手機上下載和保存來自各大社群和影音平台的影片和照片。然而，以往要在iPhone上實現這一功能，通常需要依賴不同的捷徑腳本來針對不同平台進行操作。如今，我們將介紹一款名為「萬用影片下載器」的iPhone捷徑腳本，這款工具可以讓用戶輕鬆下載包括Instagram、Facebook、YouTube、抖音TikTok等平台的影片和照片，並且完全免費。



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下載各大社交、影音平台影片

萬用影片下載器是一個強大的工具，能夠支援從多個知名社群和影音平台下載影片和照片。這款腳本的最大優點在於其多功能性和操作的便捷性。無論是Instagram的公開影片和照片，Facebook的影片和照片，還是YouTube的1080p影片、Shorts和封面圖片，這款捷徑都能夠輕鬆應對。此外，它還能下載無浮水印的抖音影片及Stores，Twitter的影片、照片、Fleets和Stories等。

下載、使用「萬用影片下載器捷徑」方法

想透過 iPhone 或 iPad 下載萬用影片下載器，首先是點擊捷徑腳本連結，進入捷徑 App 後，點擊「加入捷徑」按鈕，將腳本下載並安裝到捷徑資料庫內。之後開啟 YouTube，找到想下載的影片，點選影片下方的「分享」按鈕，選擇「...」（其他項目）。從彈出的選單中選擇「萬用影片下載器」。

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在執行腳本的過程中，系統會提示需要獲取隱私權許可，點選「允許」。腳本會自動載入 YouTube 影片網址，然後按下「完成」繼續。捷徑腳本會自動將 YouTube 影片儲存至 iPhone 的相簿內，非常方便就可以離線觀看 1080p 的影片。

多平台支持

萬用影片下載器不僅支持YouTube，還能下載來自其他多個平台的內容：

Instagram：公開的影片和照片。

Facebook：公開的影片和照片。

抖音TikTok：下載無水印的影片。

Twitter：下載影片、照片、Fleets和Stories。



在使用萬用影片下載器時，有幾點需要注意：下載影片時，腳本需要獲取一些系統權限，請確保點選「允許」以完成操作，如不信任腳本就不應繼續使用。由於腳本涉及系統層面的操作，建議從可靠來源下載，確保不會對手機造成損害。

iOS 捷徑下載：萬用影片下載器捷徑腳本