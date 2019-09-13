【中秋搭車攻略】港鐵不通宵　教你極速搵附近巴士電車

【中秋搭車攻略】中秋節很多人都會外出賞賞月遊遊玩，惟港鐵打破慣例今晚不會提供通宵服務。不過不用擔心，電車及巴士都會加強及延長服務時間，等小編教大家怎樣簡易地找尋附近的電車、巴士站及到站時間，「玩到幾夜都唔使驚啦」。

電車：

首先講講電車，只要進入香港電車官網（https://www.hktramways.com/tc/），在右上角「實時電車到站」中，除了知道附近有何車站，更會顯示下三班電車之目的地及尚餘到達時間。如想知道車站實際位置，可點選網頁左方的「互動路線圖」，會把車站以地圖形式標示。

除了進入官網，你也可以在身處的車站掃描「Next Tram」QR碼，以獲取下三班電車之目的地及尚餘到達時間等資訊。

（香港電車官網）

巴士方面，同樣可以網頁或手機App查詢班次，詳情如下：

新巴城巴：

按此進入官網，點擊「巴士路線表」，新視窗會顯示巴士路線，只要選擇你需要的巴士路線，便會顯示價錢，亦可查看抵站時間。你亦可以在上方點擊「附近路線」，以尋找在你附近的車站，惟需要允許網頁取得你所在位置資料。

手機App與網頁版操作大同小異，但有時會彈出廣告，需等待廣告後才可繼續操作。

Android版：按此

iOS版：按此

九巴：

進入官網，點擊上方的「路線搜尋」，之後再選取上方的巴士路線圖標，輸入想查詢路線，便會看到相關路線車站、價錢及預計下班車抵達時間等。你亦可以用「點對點」方式，輸入起點及終點，查詢提供服務的路線。

手機App操作與網頁版類似，但與新巴城巴手機App有同樣問題，就是會彈出廣告。

Android版：按此

iOS版：按此

另外提提大家，今晚全港多處都有封路安排，警方亦會因應各區交通及人潮情況，調整封路及交通改道安排，外出的話需要時刻留意運輸署（https://www.td.gov.hk）公布。