iOS 13 無線熱點不穩定？iPhone、MacBook 解決方法教學

iOS 13 推出已有一段時間，不過似乎不少用戶均經歷到無線熱點 Hotspot 不穩定的問題，出現無法連線或斷線等的問題。想解決 iPhone 分享網絡不穩定，可以試試以下方法。

iOS 13 升級正式推出以後，部分 iPhone 11 系列以外較舊型號的 iPhone，以無線熱點 Hotspot 分享數據網絡的時候，有機會出現無法連接，或連接不穩定導致斷線等情況。雖然隨著 iOS 13.1 及 13.12 更新推出，問題似乎慢慢得到解決，不過若果用戶依然受到這個 iOS 13 的 bug 困擾，在下一個官方修正推出之前，可以試試以下操作。雖然不一定保證能夠成功解決問題，但總算是官方完全解決問題之前，值得一試的方法。

iPhone 應對 iOS 13 熱點分享不成功方法（按圖放大）

以上方法雖然不保證可以成功解決問題，不過亦有不俗的機會可以重新連接上網。若果大家是以 MacBook 連接到 iPhone 熱點的話，亦可以試試以 Lightning 線接駁，以有線方式為 MacBook 分享網絡。

iPhone 有線分享網絡到 Mac 電腦的設定（按圖放大）

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另外，若果大家執著要嘗試以無線熱點分享網絡，可以試一試終極方法，「重設網絡設定」。雖然記者並不建議這個方法，畢竟 iPhone 會清除曾經登入過的所有 Wi-Fi 網絡密碼，不過亦有用戶成功以這個方式，令熱點功能回復正常。

重設 iPhone 網絡設定（按圖放大）