【區議會選舉】隨時變廢票？4大須知！教你一鍵搵候選人政治背景

區議會選舉將於周日（11月24日）舉行，選出18區452名區議員。今次特別之處，在於每個席位都有人競爭，不再像往年般有人自動當選，意味大家都有機會行使自己投票權了。不過投票前，可以看看以下介紹的網站，簡單操作便可以知悉各個候選人背景了。

由於每個席位都有人競爭，有的甚至5人爭一位，難免花多眼亂。香港01製作了「區議會選舉2019互動專頁」，包羅各區議會陣營分佈、形勢、候選人政治聯繫和職業等，最重要是操作簡單，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

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大家投票前，不妨先到「區議會選舉2019互動專頁」，查看自己區的候選人資料吧！

區議會投票時間：

11月24日投票日，全港會開放超過610個一般投票站及23個專用投票站。其中一般投票站及設於警署的三個專用投票站，投票時間由上午7時30分至晚上10時30分；設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為上午9時至下午4時。

（區議會選舉2019網站）

投票注意事項 ── 攜帶物品篇：

選民須帶香港身份證正本或指定「替代文件」，前往投票通知卡上列明的指定投票站投票。「替代文件」包括：

- 有效香港特別行政區（香港特區）護照正本

- 《豁免登記證明書》正本

- 《申請香港身份證收據》正本

- 有效海員身份證正本

- 有效簽證身份書正本

- 證明已向警務人員報告該人的香港身份證或《豁免登記證明書》或《申請香港身份證收據》已遺失或毀掉的文件（俗稱「警署報失紙」），連同顯示該人姓名及照片的有效護照或相類旅行證件（例如香港特區護照以外的護照或回鄉證）的正本

投票注意事項 ── 填選票篇：

只可以在選票上投選一名候選人，多於一人即屬無效選票（廢票）。另外，必須使用投票站提供的印章，切勿用筆或其他方式填劃或刪改選票，否則選票同樣會被視為無效。

如果在選票蓋印時出錯或意外損毀選票，可把選票交回投票站主任，換取另一張選票。

最後提提大家，投票通知卡已寄予每位選民，如仍未收到通知卡，請登入「選民資料網上查閱系統（www.voterinfo.gov.hk）」，或致電2891 1001查詢。