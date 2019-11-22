魚皮魚鱗製塑膠　6周內自然分解兼無毒　英國大學生奪國際大獎

現代常用的塑膠製品，雖然方便，但難以分解，對地球生態破壞巨大。英國大學生Lucy Hughes研發出以魚皮、魚鱗及紅藻製成的生物塑膠「MarinaTex」，更可於4至6星期內自然分解，保護環境之餘，也可減少魚廢料。Lucy Hughe最終憑此發明獲得本年度James Dyson設計大獎國際冠軍。

24歲的Lucy Hughes，是英國薩塞克斯大學學生。她研發的「MarinaTex」，由常見於堆填區的有機魚廢料，如魚皮、魚鱗，以及紅藻結合製成，呈半透明及柔軟，強韌又靈活度高，且可於4至6星期內自然分解，並可化作肥料，不會產生有毒物質，非常適合用作包裝。

「MarinaTex」更可以減少漁業廢棄品，例如一條鱈魚廢棄品，足以製作1400個環保膠袋。

根據聯合國報告，被捕獲並帶到陸地的魚類中，有27%未被使用便遭廢棄。

(資料圖片)

Lucy Hughes憑此發明，奪得本年度James Dyson設計大獎國際冠軍，並獲3萬英鎊獎金。她表示，下一階段是開發「MarinaTex」，以及思考如何量產，又希望「MarinaTex」可用於包裝麪包、三明治，或用作購物袋等。

（網上圖片）

暫未知製作「MarinaTex」成本及大量應用日期。根據世界銀行數據，2016年全球生產了約2.42億噸塑膠廢料，而聯合國估計，至今已向海洋傾倒了約1億噸塑膠廢料。

【全民減塑】民間組織推塑膠「懶人包」 教大家做「分塑」達人