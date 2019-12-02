【美國簽證】2020申請美國簽證 簡單幾幅圖輕鬆填寫攻略

【美國簽證攻略 2020】到美國工作或旅行，最令人頭痛的必定是申請美國簽證，單是在網上填寫資料也花費約兩小時。記者最近申請美國商務及觀光 (B1/B2)簽證，跟大家分享一下申請美國簽證的要點。

在開始填寫簽證表格前，先到照相店拍好合符美國簽證要求的個人照片，但緊記 Soft copy 及實體相片也需要。整個申請美國簽證過程大致可分為3部分，填寫DS-160表格、填寫簽證及申請面談、到大使館面談。首先，要在簽證網站建立個人賬戶，填寫電郵等個人資料便可。

完成後，建議大家先填寫DS-160表格，大約需要90分鐘，當然可以儲存已填寫的表格，待有空再續填。在DS-160表格主頁，需要先選擇申請人目前所在的國家和城市，再上傳拍好的個人照片( 因此緊記要保存照相店拍下的 Soft copy )，而相片檔案大小要在240KB或以下，然後便可以開始申請(Start an application)。進入填寫個人資料版面前，需要先設定安全問題，這個問題和答案需要記著，以便日後順利再次登入。

終於是到表格填寫部分，個人資料不用多說，但首先要記下在頁面的右上方的申請編號(Application ID)，在再次登入及填寫簽證表格時需要填上，否則便要重新填寫一份DS-160表格了！另外，留意「Full Name in Native Alphabet」這行，是需要填寫中文全名，而在隔行，問到你的名·字有沒有電碼代表，這裡需要選擇有 (Yes )，並寫上身份證電碼。

接著是旅遊資訊，需要選會你所屬簽證，像我這樣便揀選「TEMP. Business Pleasure Visitor(B)」和 B1/B2 簽證，再填寫這次旅程的相關資料，包括同行者、在美國的住址、逗留日數等等，剔選以往遊美的資訊。

在地址與電話頁面，除了個人基本通訊資料外，自今年6月起，美國簽證更需要報上社交媒體賬戶，香港人常用的 Facebook、 Twitter、Instagram等，通通需要寫上，然後便填上護照的資料。

很多人說申請美國簽證，猶如查家宅，在美國的聯系方式頁面，便要寫上相關資料，假如你是獨遊，又在美國沒有相熟親友，可以填寫酒店資料作為聯絡人。查家宅來說，家人的資料必定難以避免，包括父母、在美親戚以及配偶。然後就是工作資料，現職和5年內工作紀錄一拼也要寫上。來到DS-160表格尾聲，就是美國很重視的安全問題，普遍來說也是剔選否 (No)。

+ 2

最後，便要再次上傳你的個人照片，然後核對一下你的資料。提交後記得打印一份DS-160表格，並且郵寄一份到自己的電郵，這份表格在面談時必需攜帶。

回到申請美國簽證頁面，要先登入戶口，選擇你的簽證類型和領取文件的地點，我建議大家選擇灣仔或尖沙咀，領取時間較快捷。接下來又是填寫個人資料，當中的「DS-160確認號碼 」，就是早前請大家記下的申請編號 (Application ID）。

課金後，才可以預約面談時間，選擇了預約日期和時間，便要列印預確認單，在面談當天需要攜帶，記得當天帶備所需文件，並提早15分鐘前到達大使館作安檢，還有，要注意你的隨身背包尺寸呢！