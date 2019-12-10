Asia Miles 新玩法！里數有效期由3年改為無限期！延續里數教學

相信有不少讀者都有儲 Asia Miles 亞洲萬里通里數習慣，一年去多次旅行，再加上配合不同的信用卡簽帳儲里數，年中可能省下不少機票錢。但有不少能儲里數的信用卡都會自動幫你每月把里數兌換到 Asia Miles 帳戶，三年里數效期令用戶定時要清里數。今日（12 月 10 日) Asia Miles 就更新了有關玩法，令里數從此沒有限期。

無限期里數

本來 Asia Miles 的里數有效期為入帳後 3 年，而在 2020 年 1 月 1 日起，新入 Asia Miles 帳戶內的里數，將可以無限次延長里數有效期。只要用戶在 18 個月內賺取或兌換里數一次，就會延長里數有效期 18 個月。亦即是，只要一直有儲里數，或進行兌換，帳戶內的里數就會一直延長，變相等同無限期里數。

未存入的里數，可等到 2020 年 1 月 1 日新安排實行為，才存入以獲得無限延續（Asia Miles 官網截圖）

「先進先出」安排，過渡期間會先扣除「時間為本」的里數，再開始扣「活動為本」的里數（Asia Miles 官網截圖）

新﹑舊里數過渡期安排

在 2020 年 1 月 1 日前入的里數，以「時間為本」計算有效期，即和現有安排一樣，有效期為三年。新安排的里數將以「活動為本」計算，即 2020 年 1 月 1 日後入的所有里數，都可以續期，變成無限期里數。所以，如果大家有里數仍未轉入 Asia Miles 帳戶的話，可以先等到明年才進行。

過渡期間，大家會在 Asia Miles 帳戶內看到不同計算方法的里數餘額。兌換時系統也會幫你先使用「時間為本」（舊安排）的里數，當扣除所有「時間為本」的里數後，才會開始扣除「活動為本」的里數，而一次兌換中，也可以同時使用兩種不同計算期限的里數（舊里數不夠，用新里數補貼），非常靈活。

每18個月最少賺取或兌換里數一次，賬戶內里數的有效期將得以延長（Asia Miles 官網截圖）

廷長里數期限方法

要延長里數期限其實很簡單，只要每18個月最少賺取或兌換里數一次，賬戶內里數的有效期將得以延長，方法有三：