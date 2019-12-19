iPhone手機撳錢！實測恆生．渣打無卡ATM提款服務　究竟有幾方便

無卡ATM手機提款服務，其實早在年初渣打銀行已經實行中。最近輪到恆生出招，推出NFC及QC Code的無卡手機ATM提款服務。究竟兩者有何不同？提款流程如何？真是方便很多嗎？立刻為大家實測。

最近恆生都推出手機ATM提款服務，毋須再帶提款卡，非常方便。（林勇攝）

渣打搶先QR Cash

早在年初3月，渣打已經推出QR Cash服務，用戶可以利用官方SC App，直接輸入提款指令後，在1小時之內前往渣打的提款機，利用掃QR Code的方式來提款，毋須提款卡的確是方便。不過渣打銀行ATM提款機不夠多（如果銀通卡系統都幾應就更好），相比幾乎所有港鐵站都有、覆蓋率極高的恆生ATM提款機來講，方便程度明顯輸蝕。

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恆生NFC拍卡即拎錢

而恆生最近推出的手機提款服務，則與渣打有點不同，它不單可以利用QR Code提款，而且更可以利用手機NFC功能，一拍機即提款，相機app都毋須打開更加方便。最令人估不到是，今次NFC提款功能，就連iPhone都可以用得到（今年Apple終於開放了NFC使用權限給予第三方）。只需要已更新至iOS 13的iPhone，以及安裝了最新版本的Hang Seng app，不需要帶提款卡便可以直接利用手機提款，亦都非常方便。如果沒有NFC的手機或舊式未附設NFC功能的ATM機，仍可以利用QR Code來提款。

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