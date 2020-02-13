iPhone課金訂閱收據迫爆Email郵箱？簡單步驟設定停止接收教學

相信不少Apple用家都有訂用一些Apple收費服務如iCloud、Apple TV+、Apple Music、Apple Arcade；或者一些第三方課金App。而Apple也好「均真」，每個月收費後都會寄出續期收據Email去用家的郵件箱。要是你訂閱多種服務或時常課金，好容易就被這些收據電郵轟炸了。

iPhone同iPad一向有其默認安排，就是每次向用家收取訂閱費用（通常是月費）時，Apple都會發送電郵通知。

假如有人以每月58元的價格訂用Apple Music，首次註冊時會收到一封電郵收據，此後每個月也會收到一封，提醒用家過數完成、已經收費續期。隨着訂閱和定期課金越來越多，每周、每月收費續期也有，重複電郵數量迅速增加。對於部份用家來講算是不勝其擾。

好在，Apple近日於iPhone和iPad的「訂閱」頁面頂部加入全新的切換選項。用家可以憑簡單一click即能停止接收課金和訂閱續期的Email，每次收取定期的App內購買費用時，都不用再接收電郵通知了。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過如果突然需要某幾期的課金或訂閱收據來作報稅或住址證明，用家也可以隨時前往Apple設定中的「購買錄紀」查閱收據，並點選需要的課金交易紀錄、重新發送收據Email。即睇簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3 + 2

必睇相關文章：大量Apple用家收不到App Store、iTunes收據？教你iPhone搵單方法