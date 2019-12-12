大量Apple用家收不到App Store、iTunes收據？教你iPhone搵單方法

大量App Store和iTunes用家報稱遇上一年煩惱怪事：過去幾星期，不少Apple客戶報告指他們不再收到App Store或iTunes購買的收據電郵。

Apple定期發送App Store和iTunes上所有數碼消費的電郵收據給一眾Apple用家，但是最近情況似乎有變。這似乎是不明錯誤，而非有意圖的更改。問題在Apple Support留言區可見一斑（點擊放大圖片細睇）：

發生問題的用家實際上仍有付款，只是沒有收到相關費用的收據。對於每月訂購多個App或服務的消費者來講，沒有收據確是容易造成混亂。

科技外媒9to5Mac的記者亦聲稱10月底俟不再收到關於App Store上課金和訂購的電郵收據。例如他在10月收到Apple Arcade和Apple Music訂購的收據，到了11月就沒有收到了。整個11月份，他也沒有收到任何服務應用程式或程式內課金購買的收據。

點都好，如果讀者你都出現如此問題，要查找課金消費紀錄總不能等到Apple解決問題。其實只要簡單幾步，就可以輕鬆從你部iPhone度搵返「購買記錄」，從而重新發送收據電郵去係的email（點擊放大圖片細睇）：