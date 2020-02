Facebook 呃 Like 原來無口罩賣　教你一次過取消讚好搵笨專頁

口罩供不應求,有不少 Facebook 專頁就乘香港人求罩心切之機,宣稱自己海外成功購搶,大家一輪 Like & Share 再 Tag 朋友,無限次「2 盒 thanks」之後,口罩依然杳無音信。想一次過取消讚好呃 Like 專頁?當然有辦法!

個個都 2 盒 Thanks 唔通個個都想 2 盒 Thanks?香港政府以道家老子思想進行抗疫,香港人唯有四出撲口罩自救。不少 Facebook 專頁乘香港人求罩心切,紛紛表示自己海外成功搜購口罩,大家「只需」Like & Share 再留言再 Tag 三數個朋友,就有機會正價入手。雖然當中有不少平常經營代購、海外購物的專頁確實成功為香港朋友爭取到足以救急的口罩貨量,但亦有不少專頁屬混水摸魚,希望乘今次疫情發國難財,希望藉此增加自己專頁的讚好數。

↓↓↓↓ Facebook 尋找呃 Like 專頁並取消讚好秘技 ↓↓↓↓

+ 2

大家在撲口罩的過程中,可能已經 Like & Share 不下十數個呃 Like 專頁。到底那一個專頁呃 Like,那一個實在是貨量有限供不應求,記者就讓各位宅民親自決定。不過部份專頁成功呃 Like 之後,不要說以訊息回覆是否成功訂購口罩,就連專頁對口罩一事亦再無更新,就未免呃得太過離罩。以上的方法,可以幫大家快速找出過去一個多月大家 Like 過的專頁,那一些有為你提供的實用的資訊,那一些曾經盡力去撲口罩,相信各位已經看在眼裡。取消讚好之外,記得留意不要分享太多個人資訊予相關呃 Like 專頁呀!