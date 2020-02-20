【武漢肺炎】湖北省新增數竟少過武漢？官媒紛解畫　教你查實時數

武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情持續，重災區湖北省有6萬多宗確診個案，而湖北衛健委20日公布，2月19日全省新增確診349例，武漢市則新增615例。奇怪的是，武漢市的新增確診數，竟然比全省的還要多，隨即引起熱論，官媒亦發稿解畫。讓小編整理一下如何在網上實時查詢全國疫情數。

湖北衛健委今日（20日）公布，2月19日全省新增確診349例，其中武漢市新增615例。但這數字被質疑是否「搬龍門」或隱瞞數字，事關問題來了，為何全省新增確診數會少於武漢數字？這資料是怎麼算出的呢？

(湖北衛健委 )

面對數字問題，內地官媒紛紛發稿解畫。環球網指出，從湖北衛健委公布的資料看，湖北省內昨日（19日）不少地方資料有「核減」，例如荊門市核減107例、咸寧市核減66例等，共核減了279例。

而武漢市新增新冠肺炎確診病例615例、仙桃市5例、十堰市3例等，共新增628例，故湖北全省新增新冠肺炎確診病例349例，即「新增」與「核減」數字相減得出，即628減279，最終是349。

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其實公布的新增確診數字下跌，與衛健委更新的診斷標準不無關係。衛健委昨日（19日）發布「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）」，診斷標準上，取消湖北省和湖北省以外其他省份的區別，統一分為「疑似病例」和「確診病例」兩類，即取消了之前一度令湖北省單日增加逾萬宗病例的「臨床診斷」分類。

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