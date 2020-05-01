Google Meet 視像會議　開放個人用戶限時免費使用唔使再 Zoom

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Google Meet 視像會議免費使用！因應新冠肺炎，不少朋友選擇 Work From Home 在家工作，視像會議的需求自然大增。抗疫尚未成功，Google Meet 免費開放個人用戶使用，大家繼續 WFH 都不成問題！

自從新冠肺炎爆發（前稱武漢肺炎），不少香港的中小企及旗下員工都選擇 Work From Home 抗疫，以視像會議代平常的例行開會。雖然不少公司因為貪圖免費，而選用 Zoom 作為視像會議的工具，不過在接連爆出漏密危機之後，大家都紛紛尋求其他 Apps 作替代，其中功能強勁而且非常可靠的 Google Meet，近日就將會開放讓個人用戶免費使用。

Google Meet（前稱 Google Hangouts Meet）開放限時免費服務，予個人用戶試用。（Google）

Google 繼早前向所有 G Suite 及 G Suite 教育版用戶，免費開放 Google Meet 企業版進階功能之後，正式宣布將會為 Google 個人用戶，提供限時免費的 Google Meet 服務。Google 個人用戶可以免費透過 Google Meet 網頁版、Android 及 iOS 版本舉辦視像會議，而且更可以讓多達 100 人同時參與。用戶只需要透過 Google Meet 應用程式或透過 Google 日曆安排會議，就可以邀請同事、朋友或以分享會議連結，去邀請其他人進入視像會議，而視像會議亦不會有先前的 60 分鐘限制。

↓↓ Google Meet 比 Zoom 更可靠功能一覽 ↓↓

另外，為配合 Google Meet 的限時免費服務，Google 將會同步推出全新 G Suite Essentials，令非 G Suite客戶也可試用 Google Meet 的進階功能，例如透過電話號碼參與視像會議、支援大型會議、會議錄影功能等。作為視像會議工具，用戶可以透過 G Suite Essentials ，進行基本的協作功能，例如以 Google Drive 分享檔案；跟與會的朋友分享屏幕畫面、視窗；支援多人實時協作 Google 文件、試算表和簡報等功能。

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另外，所有 G Suite 及 G Suite 教育版用戶則可以免時免費使用 Google Meet 企業版的進階功能，包括舉行最多 250 人的大型會議、支援相同域名下 100,000 人同步觀看的直播、將會議內容錄影並上載到 Google Drive 作分享等。

個人用戶只須以免費 Gmail 登記，即可以使用 Google Meet 視像會議服務。Google Meet 個人視像會議、G Suite 及 G Suite 教育版免費使用企業版功能，同樣由即日起至 2020 年 9 月 30 日限時免費使用；其中個人用戶使用 Google Meet 功能，需要透過以下連結登記，Google 會在日後正式啟用時率先通知已登記用戶。

連結：個人用戶限時免費使用 Google Meet 登記

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