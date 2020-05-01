Google Meet 視像會議　開放個人用戶限時免費使用唔使再 Zoom

Google Meet 視像會議免費使用！因應新冠肺炎，不少朋友選擇 Work From Home 在家工作，視像會議的需求自然大增。抗疫尚未成功，Google Meet 免費開放個人用戶使用，大家繼續 WFH 都不成問題！

自從新冠肺炎爆發（前稱武漢肺炎），不少香港的中小企及旗下員工都選擇 Work From Home 抗疫，以視像會議代平常的例行開會。雖然不少公司因為貪圖免費，而選用 Zoom 作為視像會議的工具，不過在接連爆出漏密危機之後，大家都紛紛尋求其他 Apps 作替代，其中功能強勁而且非常可靠的 Google Meet，近日就將會開放讓個人用戶免費使用。

Google Meet（前稱 Google Hangouts Meet）開放限時免費服務，予個人用戶試用。（Google）

Google 繼早前向所有 G Suite 及 G Suite 教育版用戶，免費開放 Google Meet 企業版進階功能之後，正式宣布將會為 Google 個人用戶，提供限時免費的 Google Meet 服務。Google 個人用戶可以免費透過 Google Meet 網頁版、Android 及 iOS 版本舉辦視像會議，而且更可以讓多達 100 人同時參與。用戶只需要透過 Google Meet 應用程式或透過 Google 日曆安排會議，就可以邀請同事、朋友或以分享會議連結，去邀請其他人進入視像會議，而視像會議亦不會有先前的 60 分鐘限制。

↓↓ Google Meet 比 Zoom 更可靠功能一覽 ↓↓

另外，為配合 Google Meet 的限時免費服務，Google 將會同步推出全新 G Suite Essentials，令非 G Suite客戶也可試用 Google Meet 的進階功能，例如透過電話號碼參與視像會議、支援大型會議、會議錄影功能等。作為視像會議工具，用戶可以透過 G Suite Essentials ，進行基本的協作功能，例如以 Google Drive 分享檔案；跟與會的朋友分享屏幕畫面、視窗；支援多人實時協作 Google 文件、試算表和簡報等功能。

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另外，所有 G Suite 及 G Suite 教育版用戶則可以免時免費使用 Google Meet 企業版的進階功能，包括舉行最多 250 人的大型會議、支援相同域名下 100,000 人同步觀看的直播、將會議內容錄影並上載到 Google Drive 作分享等。

個人用戶只須以免費 Gmail 登記，即可以使用 Google Meet 視像會議服務。Google Meet 個人視像會議、G Suite 及 G Suite 教育版免費使用企業版功能，同樣由即日起至 2020 年 9 月 30 日限時免費使用；其中個人用戶使用 Google Meet 功能，需要透過以下連結登記，Google 會在日後正式啟用時率先通知已登記用戶。

連結：個人用戶限時免費使用 Google Meet 登記