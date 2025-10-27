買平價機票攻略！空姐教7招搶平機票方法　比較六間訂飛平台價格

買平價機票攻略｜要買到平機票並非全靠運氣，而是要掌握時間、技巧與搜尋策略。曾任職多家國際航空公司的空姐分享搶平機票的實戰心得，歸納出數個影響票價的關鍵時段與搜尋方法。只要掌握正確方針，再配合不同訂票平台比較，就有機會節省高達三成旅費。



訂票時機決定關鍵：星期二、三出手最有利

航空公司會根據銷售節奏及乘客行為設定動態票價系統。一般而言，每週二及週三晚上是機票價格相對較低的時段。原因在於航空公司通常於星期二重新調整票價，更新座位庫存，並推出短期促銷優惠；同時，這兩日的搜尋流量較少，系統演算法不會因高需求而推高價格。

相反，週末時段（特別是星期五至星期日）為訂票高峰期，大量消費者同時搜尋目的地機票，令系統判定需求上升，自動上調價格。因此，想以最低價入手，建議於星期二或三晚上約七時後查看票價，往往能捕捉到價格調整後的平飛。

提早預訂，但切忌過早出手

不少人誤以為越早訂票越便宜，實際上並非如此。航空公司會根據航班出發前的週期分階段釋出不同價格的票額。以長途航班為例，最優惠票價通常會在出發前約兩至三個月（即約11至12星期）出現。過早訂票（例如半年前）反而可能買到初期試探性價格，未必是最低價。

根據多個旅遊數據平台統計，短途航線如東京、曼谷、首爾等地，最佳訂票時間約為出發前三至五星期；而歐洲、美加等長途航班，則以出發前兩至三個月為最理想時段。若太接近出發日再搜尋，票價通常已進入「高需求階段」，價格會按剩餘座位迅速上升。

選擇航班日子：中段日出發最便宜

除了訂票日期外，出發日亦會影響票價。多數航空公司將星期二與星期三視為航班需求最低的日子，票價自然較週末便宜。原因在於商務客多集中於星期一、五出差，而休閒旅客又傾向週末起行。若能避開這些高峰日，票價往往可相差數百至上千港元。

此外，紅眼航班（即凌晨出發）或非熱門時段班次亦較具價格優勢。若旅程行程彈性較大，選擇非尖峰時段出發，能有效節省開支。

Google Flights價格走勢及建議。

改變降落機場：轉乘火車或內陸機更划算

長途旅客若想節省票價，可考慮抵達副城市機場再轉乘交通工具。例如飛倫敦時，選擇降落曼徹斯特或伯明翰，再搭乘火車前往倫敦，總費用可能比直飛希斯路機場更便宜。歐洲多國鐵路網絡發達，若能妥善銜接，既能節省票價，亦可順道體驗當地風光。

清除 Cookies 避免被系統認出

不少人發現，同一航班反覆搜尋後，票價反而愈查愈高，這並非錯覺。航空公司及訂票平台會透過 Cookies 紀錄用戶搜尋紀錄，當系統判定你對某航班有「強烈意願」時，便可能上調顯示價格。

因此，專家建議在每次搜尋前清除瀏覽器的 Cookies，或改用「無痕模式」（Incognito Mode）重新開啟搜尋，確保系統不會追蹤過往紀錄。這個小動作，有時能讓票價即時下降數百港元。

六大訂票平台比較：靈活組合爭取最低價

在搜尋平台方面，市場上常見的比價工具各有優勢。以下是香港旅客常用的六大平台價格趨勢與特色分析：

Skyscanner 的介面簡潔、更新速度快，能即時比較多家航空公司票價；Kayak 以「價格預測」功能見稱，會提示用戶應否立即購票或再觀望幾日；Google Flights 擁有廣泛數據來源，可顯示不同日期的票價走勢圖，方便選擇最平出發日；Momondo 強項在於整合廉航與傳統航空，常能搜尋到罕見低價組合；CheapFlight 偏重折扣與促銷資訊，適合臨時決定的旅客；至於 ITA Software，雖然介面較為專業，但功能極強，可精準設定航線、轉機地與艙位條件，適合資深旅遊愛好者使用。

以近期由香港飛東京為例，同一航班於各平台顯示的票價差距可達港幣300至500元，顯示即使是同一家航空公司，不同平台亦可能出現不同折扣或手續費。因此，在確認購票前，應至少比較三個平台以上，再參考航空公司官網價錢，以確保買到真正的「底價票」。