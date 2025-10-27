蘇寧雙11優惠52折｜做會員賺$4600指定卡減$900｜2千買43吋4K電視｜香港蘇寧《雙11購物折》優惠現已開始，精選產品低至52折發售，優惠期由即日起至2025年11月16日。SoClub會員更可享專屬電器補貼，門市高達HK$650，網店高達HK$4,600，配合多項信用卡優惠，購物更著數。本文除了精選實體店／網店優惠，仲教你5招賺到最盡。



最大減幅產品推介：Hisense 43吋4K電視接近半價

今次雙11優惠中，減幅最大的兩款產品極具吸引力。Hisense A6N 43吋UHD 4K智能電視蘇寧價HK$2,090，建議零售價HK$3,990，減幅高達47.6%，差不多半價就能入手高清智能電視。

Hisense A6N 43吋UHD 4K智能電視蘇寧價HK$2,090，建議零售價HK$3,990，減幅高達47.6%

另一推介是TOSHIBA ER-TD5000HK 30公升純蒸氣烤焗水波爐，蘇寧價HK$4,999，建議零售價HK$7,998，減幅達37.5%，慳HK$2,999，適合追求高端廚電的用家。

TOSHIBA ER-TD5000HK 30公升純蒸氣烤焗水波爐，蘇寧價HK$4,999，建議零售價HK$7,998，減幅達37.5%

最平價貨品精選：$499 Oral-B Pro 4電動牙刷

預算有限的消費者可留意超值低價產品。Oral-B Pro 4充電電動牙刷(櫻花粉)限量發售，蘇寧價只需HK$499，是今次推廣中最便宜的精選產品。另一抵買之選是Harman Kardon Onyx Studio 9可攜式藍牙喇叭，限量發售價HK$1,299，比零售價HK$1,899平了$600，性價比極高。

五招「賺到最盡」攻略

想在今次雙11購物中取得最多折扣優惠，建議採取以下策略:



賺到最盡第1招：成為SoClub會員拎優惠券

12月31日前註冊成為會員，於蘇寧門市購買小家電及廚電產品可享階梯式折扣：消費HK$1,500即減HK$50、滿HK$6,000即減HK$200、滿HK$9,000即減HK$400，最高補貼HK$650。



😍蘇寧雙11｜實體門市精選優惠品（點擊放大睇）😍

賺到最盡第2招：準時上蘇寧網店限量搶優惠產品

蘇寧網店每天定時有電子產品及大小家電以低至52折發售，立即搶購！

+ 4

賺到最盡第3招：買貴價電器用網店｜補貼高達HK$4,600

購買大額電器產品如雪櫃、洗衣機，建議使用網店，可享最高HK$4,600補貼。購買HK$9,000以下小家電則可考慮門市，善用HK$650補貼及即場優惠。

網店同樣有高達HK$4,600會員補貼，包括指定產品憑優惠碼「OCT100」滿HK$500即減 HK$100 指定手機、電腦及數碼產品每滿HK$1,000即減HK$100，最高減HK$2,000 指定大小家電憑優惠碼「OCT15OFF」每滿HK$100即減HK$15，最高減HK$1,500，或憑「OCTFUN」碼每滿HK$100即減HK$10，最高減HK$1,000。

😍蘇寧雙11｜網店精選優惠品（點擊放大睇）😍

賺到最盡第4招：配合信用卡優惠

DBS信用卡持卡人即日起至11月30日單一簽賬可享高達$900「一扣即享」優惠，部分門店精選產品更低至51折。使用感應式Mastercard卡或電子支付(包括Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay)於門店簽賬滿HK$2,500即減HK$50，優惠至2026年3月31日。

DBS信用卡持卡人即日起至11月30日單一簽賬可享高達$900「一扣即享」優惠

新註冊X Wallet App用戶於門店首次使用X Pay並輸入指定優惠碼，消費滿HK$400即減HK$100。此外，2025年12月31日前註冊成為蘇寧SoClub新會員，即可獲總值HK$850網店優惠券。

新註冊X Wallet App用戶於門店首次使用X Pay並輸入指定優惠碼

賺到最盡第5招：善用Trade-in舊換新

舊手機、電腦、平板、智能手錶或耳機均可回收，多部舊機可合併計算，購買指定手機或手提電腦更可享Trade-up優惠，進一步降低購物成本。

計算示例：購買HK$10，000電器產品，使用網店SoClub補貼可減HK$1,000，配合DBS卡優惠再減HK$900，加上Trade-in舊機回收價值，總優惠可輕鬆超過HK$2,000，相當於8折或以下購入心水產品。優惠數量有限，先到先得，建議盡早選購。

