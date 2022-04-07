消費券 2022｜消費券買iPhone攻略 Apple Store／8間電器商優惠
消費券買iPhone攻略｜消費券已在 4 月 7 日發放到 Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 和八達通上，大家已經有準備入手的心頭好了嗎？第一階段消費券的使用期限是 10 月 31 日，如果想留到年尾出 iPhone 14 才一次過使用全部 1 萬元消費券，就要用一些小技巧。
消費券 2022 買 iPhone
$5,000 消費券到手，不少人可能會用來買 Apple 產品，如 iPhone﹑iPad﹑MacBook，不過 Apple Store 還是各大電器商，都不是接受全部 4 種消費券電子支付平台。如果想用消費券買 iPhone，首先就要了解 Apple Store 和電器商支援的支付方法。
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👇👇Apple Store／電器商買iPhone攻略👇👇
消費券 Gift Card 大法
iPhone 13 Pro 現零售價由 $8,499 起，不想自行補錢入手的話，就要等兩期消費券都收到才能購買。不過第一階段消費券使用期限為 10 月 31 日，目前亦未知第二階段的發放時間，要如何等到收齊 $10,000 呢？最簡單的做法，就是在 Apple Online Store 買 $5,000 Gift Card，這就可以等到第二階段消費券發放後，一次過用來買 iPhone，甚至可等到年尾 iPhone 14 推出才使用。
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但有一點要注意，目前 Gift Card 只能在 Apple Online Store 購買，同時只接受 Tap & Go（信用卡）支付，只此使用 Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和八達通接收消費券的話，就不能用這方法「延長」消費券使用期限。
電器商買 iPhone 優惠
有見及此，其實不少大型電器商都有推出自家的電子現金券，大家亦可以根據自己的消費券電子支付平台，選擇支援的電器商購買電子現金券，亦可做到「延長」消費券期限的效果。當然，亦要留意電器商電子現金券有沒有使用期限和消費限制。
如果打算直接用 $5,000 消費券入手 iPhone，也可以留意各大電器商現時的優惠，包括豐澤 $849 限量搶 iPhone 13 Pro，以及中原電器買 iPhone 13 mini 減 $300和送玻璃螢幕貼+手機殼等。
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消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。