消費券買iPhone攻略｜消費券已在 4 月 7 日發放到 Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 和八達通上，大家已經有準備入手的心頭好了嗎？第一階段消費券的使用期限是 10 月 31 日，如果想留到年尾出 iPhone 14 才一次過使用全部 1 萬元消費券，就要用一些小技巧。



消費券 2022 買 iPhone

$5,000 消費券到手，不少人可能會用來買 Apple 產品，如 iPhone﹑iPad﹑MacBook，不過 Apple Store 還是各大電器商，都不是接受全部 4 種消費券電子支付平台。如果想用消費券買 iPhone，首先就要了解 Apple Store 和電器商支援的支付方法。

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👇👇Apple Store／電器商買iPhone攻略👇👇

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Apple Gift Card 可用來購買 Apple 產品（Apple 圖片）

消費券 Gift Card 大法

iPhone 13 Pro 現零售價由 $8,499 起，不想自行補錢入手的話，就要等兩期消費券都收到才能購買。不過第一階段消費券使用期限為 10 月 31 日，目前亦未知第二階段的發放時間，要如何等到收齊 $10,000 呢？最簡單的做法，就是在 Apple Online Store 買 $5,000 Gift Card，這就可以等到第二階段消費券發放後，一次過用來買 iPhone，甚至可等到年尾 iPhone 14 推出才使用。

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但有一點要注意，目前 Gift Card 只能在 Apple Online Store 購買，同時只接受 Tap & Go（信用卡）支付，只此使用 Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和八達通接收消費券的話，就不能用這方法「延長」消費券使用期限。

電器商買 iPhone 優惠

有見及此，其實不少大型電器商都有推出自家的電子現金券，大家亦可以根據自己的消費券電子支付平台，選擇支援的電器商購買電子現金券，亦可做到「延長」消費券期限的效果。當然，亦要留意電器商電子現金券有沒有使用期限和消費限制。

如果打算直接用 $5,000 消費券入手 iPhone，也可以留意各大電器商現時的優惠，包括豐澤 $849 限量搶 iPhone 13 Pro，以及中原電器買 iPhone 13 mini 減 $300和送玻璃螢幕貼+手機殼等。

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消費券 2022 八大常見 Q&A