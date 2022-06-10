Bilibili（B站）近年人熱急升，有各式各樣的動漫﹑網台影片，以及「UP 主」的創作影片，有如 YouTube 一樣，香港也越來越多人觀看。想隨時隨地又慳數據睇片，可以透過 iOS 捷徑下載 B站影片，不用額外安裝 App 就能在 iPhone 輕鬆下載。而且是真正下載到 iPhone 圖庫內，不需再用BiliBili app收看，無視原片下架影響，隨時睇片慳數據。



iOS 捷徑下載影片

這個方法是透過 iOS 捷徑，把 Bilibili 的影片下載到 iPhone 「相片」App上，目的是為了讓用家可以在 Wi-Fi 環境中下載，減少睇片的數據使用，建議只作個人用途，如喜歡該影片也可以回到 B站讚好／留言。

👉iPhone下載YouTube片教學2022｜捷徑App 5步完成 下載睇長片一流

👇👇Bilibili影片下載教學👇👇

+ 1

👉3HK 5G家居寬頻＄88限時優惠、須滿足3大條件 4大電訊商價格比併

bilibili影片下載教學：



【1】確保iPhone已有「捷徑」App，點擊「Bilibili 影片下載捷徑」取得捷徑

【2】進入「捷徑」App後，點擊剛下載的捷徑＞點選「允許」Bilibili影片下載

【3】在Bilibili App中，找想要下載的影片，點擊最右的「分享」按鈕＞「更多」

【4】點擊「Bilibili 影片下載」＞選擇想要下載影片的畫質，如 1080P 或 360P

【5】點擊直接下載即可開始下載，完成後就能在「相片」App中看到該影片

