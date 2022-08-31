iPhone徹底清除資料教學｜賣機前必做移除Apple ID／回復原廠設定

iPhone 14 系列將在 9 月 8 日凌晨 1 時（香港時間）發布，傳聞 iPhone 14 Pro 將會大改「M字額」﹑升級 A16 晶片和 4800 萬像素廣角鏡等。如果正打算換新機，並且會 Trade in 舊 iPhone 的話，就一定要徹底「清機」，以免個人的資訊會殘留在舊機上，並被下個用家看到。



徹底清機第一步：Apple ID移除裝置

一般使用多於一個 Apple 的裝置時，大部份人都會用同一個 Apple ID 連接所有裝置，以便共通帳號﹑相片﹑記錄等。因此，Apple ID 和 iCloud 包含了用戶極大量的個人資料，當裝置不再使用時，必須要在Apple ID移除該裝置。

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iPhone 移除裝置方法

1）進入 iPhone 「設定」＞點擊最上的Apple ID名字。

2）向下拉可以看到所有使用這個 Apple ID 的裝置，點擊要移除的裝置。

3）進入要移除的裝置頁面，點擊最下方的「從帳號移除」。

4）點擊「移除」，確認把 Apple ID 帳號內的舊裝置登出，確保不再使用的裝國不會透過 iCloud 同步資料，以及讀取到 Apple ID 內的私隱內容。



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👇👇Apple ID 移除裝置教學👇👇

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網頁移除裝置方法

1）如果已經沒有Apple裝置，也可以用網頁來移除裝置。在打開「Apple ID網頁版」網站，輸入 Apple ID 帳號密碼。

2）登入後，點擊右邊的「裝置」。

3）在多個使用同一Apple ID 的裝置中，點擊想要移除的裝置。

4）確認想移除裝置後，點擊「從帳號移除」，同樣可以把舊裝置登出。



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徹底清機第二步：iPhone「洗機」教學

Apple ID移除了裝置後，當然還要清除 iPhone 內的個人資料，想清得夠徹底可以使用DFU模式，把 iPhone 回復到初始出廠狀態。這個方法可以確保資料不會保留在 iPhone 上，對於打算 Trade in 的用家來說比較安心。

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