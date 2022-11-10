風扇清潔｜冬天來到又是暖風機、暖爐出動的季節，上次教了大家入冬前清潔冷氣防止回春後發霉發臭的秘技，今次就來學習有葉風扇清潔技巧！



強烈建議先清潔後入袋

這類風扇袋，在12蚊店很簡單就買到。但收納起來之前，一定照著教學中的8個步驟，做好清潔才將風扇包起防止封塵，回春重新使用時就不會因為摩打被污物阻塞，風扇罩太多污垢﹑灰塵，不單影響風力輸出，風中更帶有微細塵粒引發鼻敏感、氣管敏感。

這類風扇袋，在12蚊店很簡單就買到。(日本網拍圖片）

風扇保護罩｜拆還是不拆？

最好的方法當然是拆開風扇，分別清潔網罩﹑扇葉﹑摩打隔塵外殼﹑機背保護蓋逐一清潔。但不少人為了方便，女士手力不足，也擔心拆除後無法重新安裝，就直接連著風扇罩直接清潔；雖然這樣會洗得不徹底，但總比長期不清潔好。而無論是否拆罩，均需小心別讓清潔劑噴到摩打部分，確保拔除電源，以及全部乾透才能重新使用風扇，以防漏電。

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👇👇風扇8步清潔教學👇👇

【01折除面層網罩】參考日本家居清潔整理 YouTube 頻道 「aidogchannel」 的教學，先完全拔除電源，再打開面層網罩。



【02 拆扇葉小心跌斷】逆時針方法扭螺絲，拆除扇葉上的保險蓋，再將扇葉拆出，扇葉非常薄，掉到地上有機會折斷。



【03 吸塵機清理面層及扇葉】底部網罩也有一個保護蓋，拆除後亦將網罩拿走。之後可先用吸塵機細咀吸一次網罩及扇葉，小塵埃可以用靜電除塵刷清理。



【04 自製小蘇打粉清潔水】頑固污穢要用小蘇打粉開水洗，原料是Baking soda 小蘇打粉，倒半茶匙混和於 200ml／40度溫水中，裝入噴瓶備用。又或是 5 茶匙開一桶水以抹布清潔。抹完後不用過水，弱鹼性不容易傷害肌膚。



【04 自製小蘇打粉清潔水】

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【05 洗手盤浸洗】如果網罩真的太污遭，又或早有油跡，可以整片拿起洗手盤，以中性的清潔劑浸洗，或用軟身的刷子凡清理，完成後部件抹乾備用。



【06 摩打部份清理】摩打部份其實積了很多塵，而且會令機身過熱非常危險。情況不嚴重的話可直接以蘇打粉水抹，再以吸塵機、靜電除塵刷清理。如果看到內部積滿塵，可拆螺絲清理。



【O7 機背也不忽視】摩打背後的保護蓋多數都是拆不到的，可以用微濕的抹布清潔表面，並用細吸頭在窿窿位置吸塵，絕對小心要先拔走電源，也別讓摩打部份沾水。



【08 部件乾透後才重組】等保護蓋完全風乾後就可上螺絲裝回去。之後一層一層逆向重裝底部網罩、保險蓋、扇葉、保險蓋、面部網罩。如果風扇底盤有實體按鍵，可暫時在上面鋪一層布，以防水點滴入機件中。



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日本家居達人YouTuber教路

YouTube 頻道「aidog channel」專門製作家居整理影片 ，他們有教風扇拆開清潔的方法，還示範用蘇打粉開水自製清潔劑。另外也提及比較難清理的風扇摩打背蓋，當中其實積了很多灰塵，有機會令摩打過熱，而且在清潔時小心不要令摩打沾水。

參考：aidog channel

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