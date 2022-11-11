手機直接下載Instagram﹑Facebook﹑Twitter﹑YouTube 的相片和短片｜以往這些相片、影片，要透過網頁插件下載來離線觀看，不過這些影音 App 大多在手機使用，網頁插件始終不太方便。今次將分享超實用的手機 App「INSTDOWN」，直接在手機下載 YouTube﹑IG 相和影片。



「INSTDOWN」是少數可以在手機上直接下載 YouTube﹑IG﹑FB等平台照片和影片的 App，而且免費版就能用到所有功能，下載的照片和影片皆沒有水印和高畫質，比起用網頁插件方便很多。同時，「INSTDOWN」版面非常簡潔，操作簡單，對於喜歡下載影片作離線觀看的用家來說，這是必備 App 之一。

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先在App Store下載「INSTDOWN」，打開App後可以看到非常簡潔的頁面。主要分有兩個功能，一是中間「S」的下載 IG Story，另外是貼上連結下載影片。

下載IG Story

在主頁按「S」，直接在搜尋位置輸入 IG username，「INSTDOWN」會顯示出該用戶現有的 Story，不論相片或影片，只要按一下就能成功下載，直接儲存到iPhone「相片」內。

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下載Reel／YouTube 影片

在「INSTDOWN」主頁的連結搜索位置，只要貼上 IG 影片連結，就可以下載 Reel。

當然，在連結搜索位置貼上 YouTube 的影片連結，同樣可以直接在「INSTDOWN」下載YouTube 影片。一條3分半鐘的影片，約只要30秒就完成下載，而且能下載1080p高畫質，更沒有水印遮擋。