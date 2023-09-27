國際車牌網上申請教學．費用、需時、所需文件一文看清｜想旅行增加樂趣、更舒適，很多人會選擇自駕遊，有時除開幾個親友的交通費，甚至比坐公共交通工具便宜。想在海外揸車，就需要申請國際駕駛許可證（國際車牌）。之前國際車牌需要親身到運輸署處理，或郵寄方式申請，而昨日（9月26日）運輸署宣布，終於可以在網上申領國際車牌。



國際車牌網上申請．需開通智方便+數碼簽署

想在網上申請國際車牌，最重要的是申請人必需使用已啟用數碼簽署功能的「智方便+」，或由認可核證機關（如香港郵政）發出的有效個人數碼證書作身分核實。因此，如想要在網上申請國際車牌，就需要先開啟」智方便+」帳號，申請方法可參考以下教學：

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申請國際車牌有什麼條件？

首先，要申請國際車牌，需要申請人持有香港身份證，以及有效或逾期不超過 3 年的香港正式駕駛執照持有人。換句話說，暫准駕駛執照（P牌）持有人不能申請國際車牌。

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網上申請國際車牌所需哪些文件？

1）已啟用數碼簽署功能的「智方便+」帳戶；或由認可核證機關（如香港郵政）發出的有效個人數碼證書作身分核實。

2）正面全新近照的JPG或JPEG圖像檔案，照片背景無任何裝飾，頭部不可戴帽或類似的其他物品。圖像檔案大小不可超過5MB。

3）3個月內的現時地址證明的圖像檔案。

網上申請國際車牌的費用是多少？

申請國際車牌的費用為$80，有效期一年。可使用信用卡（Visa卡、MasterCard、JCB或銀聯）或轉數快，以進行網上付款。

網上遞交申請後，何時會收到國際車牌？

當成功申請後，運輸署會在 10 個工作天內，將國際車牌以掛號郵件寄至申請時登記的通訊地址。如在4星期內仍未收到，可致電 2804 2600 作出跟進。