十隻狗狗五隻有肥胖問題　寵物營養學會教你評估狗狗有幾肥

在香港，犬隻肥胖越來越嚴重，而肥胖在現今主流醫學中被視為一種疾病，與其他疾病呈正面的關係，即是肥胖會增加狗狗患上某種疾病的機率。

肥胖會影響犬隻健康。

在香港，犬隻肥胖越來越嚴重，據我自己目測和接觸的狗狗，十隻中超過五隻肥胖，三隻有肥胖傾向，一至二隻是正常的。如果我所接觸的是香港的普遍現象，這種情況出現就不太理想了。因為狗狗的肥胖同牠的健康有著不可分割的關係。肥胖在現今主流醫學中被視為一種疾病，與其他疾病呈正面的關係，即是肥胖會增加你的狗狗患上某種疾病的機率。

十隻中超過五隻肥胖，三隻有肥胖傾向，一至二隻是正常的。

肥胖可引致疾病

與肥胖相關的疾病有：癌症、糖尿病、泌尿道疾病、心臟病和肝臟疾病等。肥胖除增加患病風險，亦會影響狗狗內分泌，新陳代謝和改變身體機能（如免疫功能下降，高血壓）等。更重要的是，肥胖和壽命有關，在一項研究拉布拉多犬的飲食中發現肥胖的拉布拉多犬壽命較短（瘦的狗中位數壽命為13歲，肥胖的中位數壽命為11.2歲）。所以要狗狗健康快樂的生活，狗狗就不能太過肥胖！

要狗狗健康快樂的生活，狗狗就不能太過肥胖！

利用Body Condition Score檢測肥胖

作為負責任的家長，怎樣才要知道狗狗是否肥胖？要測量狗狗是否肥胖，我們可以用Body Condition Score來測量狗狗的體型、胸部、腹部和臀部的形態和脂肪積聚情況來評估，現時Body Condition Score評估系統有兩個，一個是以九分制作評估，叧一個是五分制為作評估。家長應先詢問狗狗的主診獸醫是用那個系統來幫狗狗評估，這樣可以保證大家是採用同一計分方式，方便以後跟進狗狗的情況。

Body Condition Score可以用測量狗狗是否肥胖。

Body Condition Score使用方法簡單，家長們只需要透過目測和用手捉摸狗狗的身軀，再對照評分圖就可以得到結果。不過這個方法比較主觀，所以我建議大家開始前先帶狗狗去獸醫診所，讓獸醫幫狗狗做一次評估，請教獸醫用Body Condition Score的竅門，然後大家才開始為自己心愛的狗狗做評估。這樣出來的結果會較為準確。